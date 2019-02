Northeimer HC erwartet Schlusslicht Fuhlen-Hessisch Oldendorf

Northeim – Endlich wieder siegen! Das Ziel der Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC ist klar: Nach drei Niederlagen in Serie wollen die Spielerinnen von Trainer Carsten Barnkothe gegen Schlusslicht HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf die Wende einleiten. Zu ungewohnter Anwurfzeit am Samstag ab 18 Uhr geht es vor allem darum, wieder zur Leichtigkeit und zum gewohnt schnellen Spiel zurückzufinden.

Nicht sonderlich aufgeregt betrachtet Barnkothe die vergangenen Spiele. „Zuletzt in Hollenstedt war in der Abwehr eine Steigerung klar erkennbar, aber es hat noch nicht wieder zum Sieg gereicht. Solche Phasen gibt es in der Saison. Das muss man jetzt abschütteln.“ Denn nicht nur das Fehlen von Annika Strupeit (Knie), auch die ungewohnte Patte hat es den Gästen in Hollenstedt schwer gemacht. Zu selten wird in der Oberliga der Frauen mit Kleber gespielt, sodass die Routine fehlt.

Jetzt kommt der Tabellenletzte, doch Fuhlen-Hessisch Oldendorf hat mit Lisa Huch eine starke Rückraumspielerin an Bord, die mit 97 Treffern in der Torschützenliste auf Platz vier steht. Beim NHC wird voraussichtlich Yvonne Wode wieder auf der Bank Platz nehmen. Sie hilft für Anna-Maria Bünker aus, die studienbedingt in den kommenden Wochen ausfällt.

Beim Gegner, der Spielgemeinschaft aus Fuhlen und Hessisch-Oldendorf, gehen derweil langsam die Lichter aus. Der einzige doppelte Punktgewinn des Aufsteigers gegen den VfL Wolfsburg liegt mittlerweile schon acht Spiele zurück. Seitdem gab es, wie etwa beim 28:45 gegen Tabellenführer Hannoverscher SC, ausschließlich meist klare Niederlagen.