Der Northeimer HC fährt zum Krisengipfel nach Tostedt

Anwurf am Samstag um 17 Uhr

Zu wenig Torgefahr strahlt der NHC mit Denise Bergmann, hier im Spiel gegen Fuhlen, aktuell aus. Samstag geht es nach Tostedt.

Northeim – Ob das ein gutes Omen ist? Samstag ab 17 Uhr treten die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC zum Auswärtsspiel gegen den Tabellenzehnten MTV Tostedt ausgerechnet in der Halle am Schützenweg an.