Northeimer HC hat keine Mühe beim Heimsieg gegen Hannover-Badenstedt II

Northeim – Mit einem klaren 31:22 (16:11)-Sieg gegen den TV Hannover-Badenstedt II sind die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC zurück in der Erfolgspur. Dank individueller Klasse und guter Deckungsarbeit über die gesamte Spielzeit gelang dem Team von Trainer Carsten Barnkothe ein auch in der Höhe verdienter Sieg gegen eine junge Hannoveraner Mannschaft.

Beide Mannschaften starteten mit vielen technischen Fehlern. Beim Gast lief der Ball nicht, dazu kam eine aufmerksame Northeimer Deckung, die Marie Barnkothe sehenswerte Gegenstöße und gute Aktionen vom rechten Außenrand ermöglichte (1:1/3:2/4:4). Dazu verwandelte Tanja Weitemeier in einer starken Partie jeden ihrer fünf Strafwürfe und glänzte mit platzierten Würfen. Ab der 20. Minute setzte sich der NHC erstmals ab (13:9) und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 16:11 aus.

Auch in der zweiten Hälfte war der NHC die bessere Mannschaft. Nieke Kühne warf nach vier Minuten das 18:12, Sina Barnkothe erhöhte in der 40. Minute auf 21:14. Dann nahm Hannover Northeims starken Rückraum in doppelte Manndeckung und verkürzte auf sechs Tore (21:15/23:17). Carsten Barnkothe brachte Kiara Freckmann auf Halblinks und Nele Gebhardt am Kreis. Das gab Weitemeier Platz für harte Würfe gegen die starken Hannoveraner Torfrauen. Kurz vor Schluss gelang Sina Barnkothe drei Mal die Zehn-Tore-Führung (29:19/30:20/31:21).

Der Trainer war anschließend hochzufrieden. „Wir waren über 60 Minuten wach und haben Hannover müde gedeckt. Auch die zweifache Manndeckung hat die Mannschaft nach kurzer Zeit gut gekontert.“ Ein Spiel, das dem Northeimer HC vor den schweren Derbys gegen Plesse und Rosdorf-Grone Selbstvertrauen gegeben haben dürfte.

NHC:Post, Hartlieb – Weitemeier 9, M. Barnkothe 6, S Barnkothe 5, Kühne 6, A. Barnkothe 2, Peters, Gebhardt, Lösky 2, Bergmann 2, Lucenko, Freckmann