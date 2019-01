Northeimer HC kassiert die dritte Pleite in Serie

Hollenstedt – Nach der 18:23 (9:10)-Niederlage beim TuS Jahn Hollenstedt haben sich die Handballerinnen des Northeimer HC vorerst aus der Spitzengruppe der Oberliga verabschiedet. Mit nun 17:13 Punkten hängen sie auf dem sechsten Platz fest.

Dabei wollte der NHC am Samstag gegen den Siebten nach zuvor zwei Pleiten die Wende einleiten. Aline und Sina Barnkothe setzen mit zwei schnellen Toren ein erstes Ausrufezeichen, bevor Tanja Weitemeier auf 3:1 erhöhte. Doch statt sich früh abzusetzen, geriet das Team von Carsten Barnkothe durch Hollenstedts Strafwurfschützin Anh Phuong Müller (4/4) in der 19. Minute in Rückstand. Beim NHC war Marie Barnkothe durch eine Handverletzung beeinträchtigt, Merle Ziegler haderte immer wieder mit der Patte. Während einer Zeitstrafe gegen Sina Barnkothe gelang den Gastgeberinnen eine Drei-Tore-Führung (9:6), doch bis zur Pause war Northeim wieder auf einen Treffer dran.

Die ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs waren dann für Barnkothe entscheidend für den Ausgang des Duells. „Hollenstedt hat sich auf vier Tore abgesetzt. Danach kamen wir nicht mehr in Schlagdistanz. Der Abstand betrug immer mindestens zwei Treffer.“ Kurz vor Schluss griff der Coach zum letzten Mittel und öffnete die Abwehr. Doch nachdem Weitemeier mit einem Strafwurf an der Hollenstedter Torfrau scheiterte, war die Luft endgültig raus.

NHC: Post – Weitemeier 8/2, Ziegler, M. Barnkothe, S. Barnkothe 3, A. Barnkothe 2, Lösky 2, Bergmann, Lucenko, Junghans 4.