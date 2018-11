Northeimer HC kassiert die erste Heimniederlage der Saison

Northeim. Die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC haben am Sonntag gegen den MTV Rohrsen die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Nach 60 Minuten nahm der Gast mit einem 18:17-Erfolg die Punkte mit nach Hause.

Den Northeimerinnen gelang nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit zwar fünf Minuten vor Schluss noch die erste Führung gegen einen starken Gegner, doch Rohrsens starke Kreisläuferin Cathrin Trant besiegelt wenige Sekunden vor dem Ende die Pleite des NHC.

„Ein Teil davon geht auf mich“, sagte Trainer Carsten Barnkothe mit Blick auf die erste Hälfte. „Die 3:2:1-Deckung war nicht ideal. Erst nach 15 Minuten hat sich die Abwehr stabilisiert.“ Da war Rohrsen aber bereits auf 11:5 davongezogen.

Deutlich verbessert kam sein Team aus der Halbzeit. Auf Außen erzielte Denise Bergmann zwei Tore. Tanja Weitemeier besorgte den 11:12-Anschluss, bevor Rohrsen wieder auf 15:12 enteilte. Doch jetzt wurde es eng. Marie Barnkothe glich in der 54. Minute zum 16:16 aus, Weitemeier gelang per Siebenmeter sogar die Führung. Aber Rohrsen war abgeklärter, erzielte in Unterzahl den Ausgleich, bevor Cathrin Trant sich kurz vor Schluss gegen Torfrau Post durchsetzte. Für Barnkothe war die Niederlage mit Blick auf Halbzeit eins nicht unverdient, sehr wohl aber unglücklich, weil es in Durchgang zwei deutlich besser lief.

NHC: Rien, Post – Weitemeier 8/4, Ziegler 1, Bünker, M. Barnkothe 4, S. Barnkothe, A. Barnkothe, Lösky, Bergmann 2, Lucenko, Junghans 1, Strupeit 1. (zaj)