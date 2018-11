Northeimer HC lässt zahnlosen Wölfen keine Chance

Klarer Erfolg gegen Kellerkind VfL Wolfsburg

Kraftvoll in die gegnerische Verteidigung: Der NHC mit Alina Lucenko hatte mit Wolfsburg keine Mühe.

Northeim. Mit dem souveränen 25:13 (14:4) gelang den Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Sonntag in der Schuhwallhalle ein ungefährdeter Pflichtsieg gegen einen schwachen VfL Wolfsburg. Der Drittletzte ist nach dem zweiten Trainerwechsel der Saison weiter auf der Suche nach einer Spielidee. Der NHC bleibt auf Platz vier in Schlagdistanz zum Tabellendritten Badenstedt.