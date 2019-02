Northeimer HC ohne Chance bei Tabellenführer Hannover

NHC rutscht ins Mittelfeld ab

Hannover – Schon zur Halbzeit klatschte Thomas Löw, Trainer des Hannoverschen SC, zufrieden mit den Zuschauern ab. Beim 30:18 (20:6)-Sieg zeigte der Tabellenführer der Handball-Oberliga der Frauen in eigener Halle dem verletzungsbedingt kleinen Kader des Northeimer HC klar die Grenzen auf. Doch nach der miserablen ersten Halbzeit, in der weder im Angriff noch in der Abwehr etwas gelingen wollte, zeigte der NHC in der zweiten Halbzeit Moral und wehrte sich nach Kräften.