Der Northeimer HC rutscht ins Mittelmaß ab

20:23-Heimniederlage gegen Altencelle

+ © Hubert Jelinek Die Northeimer Frauen mit Aline Barnkothe gingen am Sonntag auch daheim gegen Altencelle leer aus. © Hubert Jelinek

Northeim – Nur noch Mittelmaß ist der Northeimer HC in der Handball-Oberliga der Frauen nach der 20:23 (10:10)-Heimpleite gegen den SV Altencelle. Der Gastgeber verlor am Sonntag nach ausgeglichener erster Halbzeit aufgrund des schwachen Angriffs in der zweiten Halbzeit verdient gegen den Aufsteiger aus der Heide.