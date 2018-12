Northeimer HC will gegen Peine Revanche für die Auftaktpleite

Los geht es Samstag um 17 Uhr in der Schuhwallhalle

+ © Stefan Barbeln Das Ziel im Visier: Anastasia Junghans und ihr NHC wollen sich mit einem Sieg in die Pause verabschieden. © Stefan Barbeln

Northeim. In ihrem letzten Spiel des Jahres in der Schuhwallhalle am Samstag ab 17 Uhr gegen den MTV VJ Peine wollen sich die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC für die Auftaktniederlage gegen diesen Gegner revanchieren. Mit etwas Schützenhilfe könnte das Team um Tanja Weitemeier und Co nach dem zuletzt freien Wochenende in der Tabelle noch etwas nach oben klettern.