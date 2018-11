Northeimer HC will die Wölfe zum Heulen bringen

Sonntag ab 14 Uhr geht es gegen den VfL Wolfsburg

+ © Stefan Barbeln Aus dem Rückraum: Merle Ziegler im Heimspiel gegen Rohrsen. Sonntag kommt Wolfsburg. © Stefan Barbeln

Northeim. Mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg will Trainer Carsten Barnkothe die kleine Negativserie der Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Sonntag ab 14 Uhr in der Schuhwallhalle beenden. Auf dem Papier ist der NHC klarer Favorit, doch haben die Spielerinnern ungute Erinnerungen an das letzte Duell mit diesem Gegner.