Plesse-Frauen: „Es war eine turbulente Saison“

Handball-Oberliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD In die Zange genommen: Plesses Marilena Henne (am Ball) gegen Geismars Nele Neuffer (rechts) und Dorothee Arthaus. © HUBERT JELINEK/GSD

Nörten – Von einer „turbulenten Saison“ spricht Yunus Boyraz rückblickend auf seine ersten acht Monate als Chefcoach der Handballerinnen der HSG Plesse-Hardenberg, die erst durch einen 25:23-Heimsieg über Heidmark am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Oberliga sicherten. Am Ende sprang im Jahr eins nach dem Abenteuer „3. Liga“ ein neunter Rang heraus.