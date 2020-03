Plesse-Frauen: Laura Müller stellt die Weichen auf Sieg

Handball-Oberliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Fünf Mal erfolgreich: Plesses Anneke Schütze (rechts) setzt sich gegen Schaumburgs Tatjana Diers durch. © Hubert Jelinek/gsd

Zum erwarteten Pflichtsieg kamen am frühen Samstagabend in der Bovender Sporthalle am Wurzelbruchweg die Oberliga-Handballerinnen der HSG Plesse-Hardenberg, als sie den Aufsteiger und Tabellenzwölften HSG Schaumburg -Nord mit einer 28:33 (17:16)-Niederlage auf die Heimreise schickten.