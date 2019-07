Plesse-Frauen: „Die Pause hat uns gutgetan“

Handball-Oberliga

+ © H ubert Jelinek/nh Saisonziel ist Platz drei bis sechs: Yunus Emre Boyraz, Trainer des Oberligisten HSG Plesse-Hardenberg. © H ubert Jelinek/nh

Nörten/Bovenden – Am 2. Juli starteten die Handballerinnen der HSG Plesse-Hardenberg mit ihrer Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Oberliga. „Grundsätzlich streben wir einen Platz im oberen Mittelfeld an, so zwischen drei und sechs“, lautet die Vorgabe von Yunus Boyraz für seine zweites Jahr als Coach des Burgenteams. Das wäre eine Steigerung gegenüber der Vorsaison, die nach Höhen und Tiefen mit Rang neun abgeschlossen werden konnte.