Die Punkte sollen am Schuhwall bleiben! Der Northeimer HC empfängt die HSG Osnabrück

Anwurf zu ungewohnter Stunde am Samstagabend um 19.30 Uhr

+ © Hubert Jelinek Hier geht es nicht weiter: Marie Barnkothe wird gestoppt. Sie erwartet mit ihrem NHC am Samstagabend Aufsteiger Osnabrück. © Hubert Jelinek

Northeim – Zu ungewohnter Stunde geht es für die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Schuhwallhalle gegen Aufsteiger HSG Osnabrück. Nach dem Pflichtsieg beim Schlusslicht in Lüneburg kommt nun mit dem Siebten wieder ein stärkerer Gegner.