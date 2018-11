Rösler trifft neun Mal für die HSG Göttingen

Alle Neune: Göttingens Michelle Rössler (am Ball) kämpft sich an Oldendorfs Maren Wiebusch vorbei.

Göttingen. Mit einem ungefährdeten 23:16 (10:9)-Sieg gegen die HSG Fuhlen/Hessisch-Oldendorf glich die HSG Glöttingen ihr Punktekonto in der Handball-Oberliga der Frauen auf 10:10-Zähler aus.

Herausragende Spielerin mit neun Treffern war Michelle Rösler. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, denn die Göttingerinnen vergaben noch vier Siebenmeter.

Aufsteiger Fuhlen leistete jedoch in der Anfangsphase einige Gegenwehr und lag bis zur 17. Minute viermal in Führung. Mehr als ein Tor Vorsprung gestattete das Team von Trainer Uwe Viebrans den Gästen allerdings nicht.

Antonia Albrecht brachte den fünften Sieg mit ihrem Tor zum 7:6 in der 22. Minute auf den Weg. Doch zur Halbzeit lagen die Göttingerinnen nur mit einem Treffer in Front, was sich nach Wiederbeginn jedoch änderte. Nun hatte Michelle Rösler ihren Toriunstinkt wiedereintdeckt und markierte einen Treffer nach dem anderen. Sieben ihrer neun Tore erzielte sie in der zweiten Hälfte. Nach 39 Minuten führten die Gastgeberinnen durch Nadine Bause mit 14:10, Rösler und Vivien Tischer bauten den Vorsprung auf 19:12 (51.) aus. Schon da gab es am verdienten Erfolg des Viebrans-Teams nichts mehr zu zweifeln.

Auch das Duell der Torjägerinnen entschied die HSGerin Janina Schmieding mit 3:1-Treffern gegen Fuhlens Lisa Huch für sich.

HSG: Bühn - Tischer 2, Wehnert, J. Schmieding 3, Meroth 1, Bause 4, Lieseberg 1, K. Schmieding 1/1, Rösler 9/3, Albrecht 2, Gräser. (haz/gsd)