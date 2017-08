Rosdorf und HSG starten zuhause

Handball-Oberliga Frauen: Personalsorgen bei HG

Göttingen. Saisonstart auch für die beiden Göttinger Frauen-Mannschaften in der Handball-Oberliga. Für die HG Rosdorf-Grone und die HSG Göttingen stehen am ersten Spieltag Heimspiele an. Neu in der 14er-Liga sind die HSG Schaumburg-Nord, der MTV Tostedt, der MTV Vater Jahn Peine und die HSG Heidmark. Die HSG Plesse war aufgestiegen, Hannover-West, Rosengarten II und SG Zweidorf/Bortfeld abgestiegen.