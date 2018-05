Rosdorf vorm Abstieg gegen Ex-Trainer Mai

Göttingen. Am letzten Spieltag treffen die Oberliga-Handballerinnen von Absteiger Rosdorf auf Meister Hildesheim, die HSG hat Hollenstedt zu Gast.

HG Rosdorf-Grone - Eintracht Hildesheim (So., 15 Uhr). Der erste Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Rohrsen kam natürlich viel zu spät für die HGerinnen, die nur fünf Siege holten – die wenigsten aller 14 Teams. Der Plan, die Saison nicht als Letzter abzuschließen, dürfte gegen den Drittliga-Aufsteiger um Rosdorfs Ex-Coach Frank Mai auch nicht aufgehen.

HSG Göttingen - TV Jahn Hollenstedt (So., 15 Uhr). Die HSGerinnen (Sechster) könnten noch zwei Plätze gutmachen, benötigen im Fernduell mit den Konkurrenten Hannover-Badenstedt II und Heidmark aber Schützenhilfe. Die Mannschaft von Trainer Uwe Viebrans hat eine solide Saison gespielt und geriet nie auch nur ansatzweise in Gefahr. Für die starke Torhüterin Jennifer Uhl ist es die letzte Partie für die HSG. (haz/gsd)