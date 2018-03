Für die HG Rosdorf zählt nur ein Sieg

Göttingen. Während sich die Frauen der HSG Göttingen sechs Spieltage vor Ende der Handball-Oberliga keinerlei Sorgen mehr machen müssen hinsichtlich des Klassenerhalts, der längst feststeht, kämpft der Lokalrivale HG Rosadorf-Grone noch mit aller Macht gegen den Abstieg. An diesem Wochenende spielt die HSG gegen den Tabellennachbarn HSG Hannover-Badenstedt II, die Rosdorferinnen hingegen muss zuhause gegen den VfL Wolfsburg gewinnen.

HSG Göttingen - HSG Hannover-Badenstedt II (Sa., 18 Uhr). Die 25:37-Klatsche vor einer Woche beim VfL Wolfsburg dürfte das Team von Trainer Uwe Viebrans noch enorm wurmen. Dafür gilt es, sich zuhause gegen die Hannoveranerinnen zu rehabilitieren. Ziel für den Tabellensechsten sollte es sein, am Saisonende in der oberen Hälfte, wenn nicht gar im oberen Drittel mit einem positiven Punkteverhältnis zu stehen. Aus Hannover konnten die Göttingerinnen beim 26:26 immerhin einen Punkt entführen. Der soll aber nicht reichen, die Gastgeberinnen haben vielmehr den Ehrgeiz, mit einem Sieg an Hannover bis auf einen Punkt heranzurücken.

HG Rosdorf-Grone - VfL Wolfsburg (Sa., 16 Uhr). Für das Schlusslicht zählt nur ein Sieg, um noch die geringen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Diesem Druck muss das Team von Trainer Stephan Albrecht standhalten. Das Gros des HG-Kaders ist dabei. „Unsere Zielsetzung sind ganz klar zwei Punkte“, sagt HG-Trainer Stephan Albrecht. „Wir haben in den letzten Spielen den einen oder anderen Punkt trotz starker Leistung liegengelassen. Das darf uns jetzt in dieser entscheidenden Phase nicht passieren“, so Albrecht, dessen Team vor einer Woche beim Tabellenvierten mit dem 30:30 immerhin einen Punkt entführt hatte. Das Hinspiel der HG in Wolfsburg endete 28:28. (wg/gsd)