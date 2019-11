Rosdorfer Schützenfest im Derby-Torfestival

Handball-Oberliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Angriff aus dem Rückraum: Die HSGerin Michelle Rösler (18) zieht vor Rosdorfs Silvana Hinrichs (11) ab, erzielt eines ihrer drei Tore. Links Nadine Bause. © HUBERT JELINEK/GSD

Sind die Machtverhältnisse im Göttinger Frauen-Handball dabei, sich möglicherweise zu verschieben? Fast sieht es so aus. Denn die treibende Kraft scheint derzeit nicht mehr unbedingt die HSG Göttingen zu sein, sondern die HG Rosdorf-Grone. Die in die Handball-Oberliga zurückgekehrten Rosdorferinnen entschieden jedenfalls das Derby in der THG-Halle eindeutig für sich, gewannen das Torfestival mit 40:35 (16:13).