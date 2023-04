Schritt für Schritt aus dem Keller: Der Northeimer HC tritt bei Schaumburg-Nord an

Bestens gelaunt waren die Northeimer Oberliga-Handballerinnen verständlicherweise nach ihrem jüngsten Sieg gegen Großenheidorn. Samstag treten sie bei Schaumburg-Nord an. © Spieker Fotografie

Nach dem klaren Heimsieg gegen Großenheidorn am vergangenen Sonntag wollen die Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC nun den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Northeim – Samstag (16 Uhr) trifft der Tabellenzehnte in Bad Nenndorf auf die punktgleiche HSG Schaumburg-Nord. Mit einem Erfolg würde das Team von Kapitänin Tanja Weitemeier nach langer Zeit erstmals wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz klettern.

Trotz der langen Verletztenliste, in die sich zuletzt auch Marie Barnkothe eingereiht hat (Knie), zeigte der NHC gegen Großenheidorn eine sehr gute Leistung. Trainer Carsten Barnkothe lobte nicht nur das gute Abwehrverhalten, sondern freute sich auch über die Offensivkraft. Cosima Schütze erzielte acht Tore und warf sich immer wieder mutig in den Großenheidorner Abwehrblock. Bei ihren zwei kurzen Einsätzen zeigte auch Elisa Müller, dass sie Tanja Weitemeier nicht nur notwendige Pausen verschafft, sondern auch im Spielaufbau und mit ihrer Wurfqualität nach ihrer langen Verletzungspause wieder voll dabei ist.

Gegner Schaumburg hatte eine Hinserie zum Vergessen. Niederlagen in Hülle und Fülle spülten das Team ans Tabellenende. Doch in der Rückserie wendete sich das Blatt. Zwölf Punkte stehen seitdem auf der Habenseite der Mannschaft von Trainer Saulius Tonkunkas, der den Verein am Ende der Saison verlassen wird. Auch dank der reaktivierten Linkshänderin Insa Pinkenburg punktete Schaumburg endlich auch auswärts und kletterte ins untere Mittelfeld. Doch nach Siegen gegen Plesse, Braunschweig und List war zuletzt gegen Hildesheim Schluss. Mit 25:43 kam Schaumburg beim Hildesheimer Tempospiel kräftig unter die Räder.

Trotz des 32:28-Hinspielerfolges warnt Barnkothe vor den schnellen Schaumburgerinnen. „Das wären wichtige Punkte, mit denen wir einen weiteren Konkurrenten hinter uns lassen könnten. Aber Schaumburg hat viele gute Spielerinnen.“

(Axel Janßen)