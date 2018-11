Spitzenspiel am Schuhwall - Northeimer HC empfängt Rohrsen

Ein Spitzenspiel erwartet Carsten Barnkothe, Trainer der Oberliga-Handballerinnen des Northeimer HC, am Sonntag ab 17 Uhr in der heimischen Schuhwallhalle gegen den MTV Rohrsen.

Der Tabellendritte aus dem Hamelner Vorort wird als Aufstiegskandidat gehandelt und will den NHC vom zweiten Platz verdrängen.

Das Barnkothe-Team hat jedoch gute Erinnerungen an die Mannschaft aus dem Weserbergland. Beide Partien der Vorsaison gingen an den NHC, wobei Tanja Weitemeier auswärts in Rohrsen einen ganz starken Tag hatte und beim 23:21 mehr als die Hälfte aller Northeimer Tore erzielte. Doch Barnkothe warnt, denn Rohrsen ist sehr gut in die Saison gestartet.

Einem Ausrutscher in Göttingen sowie einer Niederlage gegen Spitzenreiter Hannoverscher SC stehen sechs Siege entgegen. Das zeigt, dass der MTV gegenüber dem Vorjahr besser aufgestellt ist. Barnkothe erwartet daher auch ein offenes Spiel. „Rohrsen hat sich deutlich verstärkt. Wir müssen unseren Heimvorteil nutzen. Der MTV hat seine beiden Pleiten schließlich auswärts kassiert.“

Auch beim Spitzenspiel kann der Coach auf seinen kompletten Kader bauen. „Alle Spielerinnern sind fit“, freut sich Barnkothe. Sein Team ist gut eingespielt und überzeugte in den vergangenen Wochen auch in kritischen Situationen mit Ruhe und Übersicht. So drehte der NHC jüngst beim Derby gegen Plesse-Hardenberg einen 8:12-Rückstand und wehrte auch die Schlussoffensive routiniert ab.

MTV-Trainer Carem Griese hingegen fordert von seiner Truppe eine deutliche Leistungssteigerung. Zwar wurde Altencelle zuletzt mit 26:24 bezwungen, doch hatte seine Mannschaft da wohl noch die deftige Niederlage gegen Hannover im Kopf (19:29). Mit einer konsequenten Angriffsstrategie und Stammtorhüterin Vanessa Beyer, die ins Team zurückgekehrt ist, will er nun das eingespielte Team des NHC knacken. (zaj)