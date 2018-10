TG Münden mit Aufwärtstrend und wieder mit Christian Grambow

Voller Einsatz: Müdens Jan-Erik Kleinschmidt (am Ball) machte sowohl in der Abwehr als auch – wie hier – am gegnerischen Kreis ein gutes Spiel, musste aber nach drei Zeitstrafen vorzeitig auf der Tribüne Platz nehmen.

Hann. Münden. In der Handball-Oberliga wollte Schlusslicht TG Münden nach fünf Niederlagen zum Auftakt gegen den Lehrter SV die Wende schaffen. Auch wenn die Partie mit 29:32 (15:14) verloren ging, war ein klarer Aufwärtstrend erkennbar.

Und das nicht zuletzt dank Shooter Christian Grambow, der nach seinem Rücktritt Ende der vergangenen Saison ein überraschendes und starkes Comeback im TG-Dress feierte.

Furioser Auftakt

Was ist denn hier los? Diese Frage dürften sich die rund 300 Zuschauer in der Gymnasiumhalle gestellt haben. Nach dem 20:37-Debakel in Vinnhorst und der Ferienpause wirkte das Team von Trainer Matthias Linke wie ausgewechselt. Schon nach 45 Sekunden führten die Gastgeber durch Treffer von Nico Backs und Lukas Michalke mit 2:0, nach drei Minuten mit 4:1. Wie ein D-Zug überrollten sie den Gegner in der Anfangsphase, ließen Lehrte durch die aggressive Deckung überhaupt nicht zur Entfaltung kommen und suchten vorne immer wieder den schnellen Abschluss. Selbst als die Gäste eine kleine Schwächephase der Hausherren zum 4:4 nutzen (6.), ließ sich die TG nicht aus der Ruhe bringen und erarbeiteten sich wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Pfaffenbach verletzt

+ Glänzendes Comeback: TG-Shooter Christian Grambow ist noch nicht wieder ganz austrainiert, aber so treffsicher wie eh und je. © Per Schröter Kurz nachdem Christian Grambow nach knapp 20 Minuten erstmals unter dem Beifall der Fans das Parkett betreten und mit seinem ersten Wurf gleich den ersten Treffer erzielt hatte, verletzte sich Rückraumspieler Pascal Pfaffenbach so schwer am Knöchel, dass er den Rest des Spiels unter Schmerzen von der Tribüne verfolgen musste. Der Schock saß tief und Grambow war durch den Ausfall gleich gezwungen, viel Verantwortung zu übernehmen.

Ärger über Schiris

Hatten die Gastgeber noch einen 15:14-Vorsprung in die Pause retten können, brauchten sie danach einige Minuten, um wieder zu ihrem Spiel zu finden. Diese Schwächephase nutze Lehrte, um mit einem Vier-Tore-Lauf die Weichen auf Auswärtssieg zu stellen. Zwar lief Grambow anschließend mit sieben Treffern zu großer Form auf und die Mündener kämpften wie die Löwen.

Am Ende scheiterten sie aber auch an den beiden Unparteiischen, die mit neun (!) zum Teil äußerst fragwürdigen Zeitstrafen allein im zweiten Durchgang und der Hinausstellung von Abwehrspezialist Jan-Erik Kleinschmidt (49.) maßgeblich zum bitteren Ausgang dieser Partie beitrugen. „Die Mannschaft hat alles versucht, aber so kann man eben nicht gewinnen“, war TG-Trainer Matthias Linke ziemlich bedient.

Grambow-Einsatz ungewiss

Ob Grambow, der erst seit Kurzem wieder bei den Mündenern mittrainiert – und sich so kurzfristig bereit erklärt hatte, aufzulaufen, dass er das (deutlich zu enge) Trikot des verletzten Jens Wiegräfe tragen musste – das Team auch in den kommenden Wochen verstärken wird, ist ungewiss. „Ich muss erst sehen, wie mein Körper in den nächsten Tagen reagiert“, so Grambow. Der TG wäre es – gerade weil Pfaffenbach vermutlich lange fehlt – allemal zu wünschen.

TG Münden: Sonne, Görtler – Grambow 9, Backs 8/4, Michalke 5, Kleinschmidt 3, Mangels 2, Prinz 1, Pfaffenbach 1.