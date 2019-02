Freude aufs Wiedersehen

Derby in der Handball-Landesliga steigt am Sonntag um 17 Uhr.

Wenn am Sonntag um 17 Uhr in der Sporthalle in Baunatal-Hertingshausen das Derby der Handball-Landesliga zwischen der HSG Baunatal und dem VfB Viktoria Bettenhausen steigt, dann ist das für Gäste-Trainer Pascal Zügler ein ganz besonderes Spiel. Der frühere Klasse-Torwart kehrt dann an eine alte Wirkungsstätte zurück, eine, an die sich Zügler mit vielen guten Gefühlen erinnert. Wir sprachen mit Pascal Zügler über alte und neue Zeiten sowie die aktuelle Lage in der Landesliga.

Sie haben insgesamt sieben Jahre das Trikot der HSG Baunatal getragen, mit welchen Gefühlen kehrt man da zurück?

Die Zeit in Baunatal gehörte zu meinen schönsten während der aktiven Laufbahn, deswegen gibt es da nur positive Gefühle und gute Erinnerungen. Der Verein wird familiär geführt, da passt damals wie heute einfach alles. Viele Leute im Verein, die schon damals da waren, sind heute noch präsent, da gibt es viel Freude beim Wiedersehen.

Wie schwer wird das Spiel in Hertingshausen für ihre Mannschaft?

Die HSG-Niederlage gegen Körle/Guxhagen war nicht gut für uns, die Scharte will Baunatal nun am Sonntag gegen uns auswetzen. Aber die HSG ist mit ihrem schnellen Handball selbstverständlich auch ohne diesen Anreiz gegen uns Favorit.

Wie sieht die Lage bei ihrer Mannschaft aus?

Wir haben den Klassenerhalt selbst in der Hand und dürfen Spiele gegen die Konkurrenz im Abstiegskampf nicht hergeben. Ein Vorteil könnte sein, dass wir bei vier Auswärtsspielen noch sechs Heimspiele haben.

Wie beurteilen sie die Lage in der Landesliga allgemein?

Ich glaube, die Klasse bietet in Nordhessen ausgesprochen guten Handball und ist durch die vielen Derbys sehr interessant. Die Liga ist ausgeglichen, auch wenn wir vorn zwei, drei Mannschaften haben, die die Meisterschaft unter sich ausmachen. Unten stehen fünf, sechs Teams, die gegen den Abstieg kämpfen.

Was erwarten Sie vom Spiel am Sonntag?

Wir müssen versuchen aus einer kompakten Abwehr zum Spielaufbau nach vorn zu kommen. Aber ich weiß, dass ich mich da auf Gordan Suton und seine Nebenleute verlassen kann. Auf einen schnellen, offenen Schlagabtausch dürfen wir uns nicht einlassen. Und unsere Angreifer müssen bei den guten HSG-Torhütern Henkel und Suter konzentriert abschließen.