Plesses Trainer fordert ganzes Leistungsvermögen

Bovenden – „Unser Sieg über die HSG Schaumburg wird erst dann wirklich schön, wenn wir nun auch gegen den TSV Burgdorf punkten“, blickt Trainer Artur Mikolajczyck nach vorn auf den nächsten Samstag, an dem um 19.30 Uhr die Oberliga-Handballer der HSG Plesse-Hardenberg (10./16:22 Punkte) in der Sporthalle am Wurzelbruchweg den Tabellensiebten TSV Burgdorf III (7./20:18) erwarten.

Das Hinspiel verlor die HSG in Burgdorf mit 30:35. Die Burgdorfer verfügen über ein in der Breite gut aufgestelltes Team, das auswärts – bei 7:11-Punkten – ein unangenehmer Gast ist.

„Dennoch wollen wir unsere Heimspiele selbstverständlich gewinnen“, gibt Mikolajczyk die Marschrichtung vor. Dazu brauche es allerdings „unser ganzes Leistungsvermögen“. Das aber könnte schwierig werden, denn Eike Gloth ist für Samstag privat verhindert, für den an der Wade verletzten Sebastian Schindler könnte, obwohl er am Dienstag schon wieder beim Training dabei war, die Partie noch zu früh kommen. Und Marvin Grobe, der in Bad Nenndorf mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen war, trainierte zwar ebenfalls schon wieder am Dienstag, doch endgültig grünes Licht sah Mikolajczyk für seinen Rückraumspieler noch nicht.

Sollten Grobe und Schindler am Samstag noch nicht wieder dabei sein können, stünden für sie – und den fehlenden Gloth – mit Marlon Krebs und den jungen, auf dem Sprung in den Stammkader befindlichen Malte Büttner (erhielt für seine guten Partie in Bad Nenndorf ein Extra-Lob vom Trainer) und Felix Funke (er ist Kopf der zweiten HSG-Mannschaft, die an die Tür der Landesliga pocht) Spieler bereit, um diese Lücken zu schließen. zdz

Einsatz von Grobe und Schindler offen