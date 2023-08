Potenziale optimieren: SG 09 Kirchhof startet mit Mut, eingespieltem Team und starken Neuen

Von: Sebastian Schmidt

Teilen

Fahren auf Kirchhof ab: Trainer Martin Schwarzwald präsentiert seine Neuzugänge (v.l.) Dana Centini, Nele Weyh und Wiktoria Zakrzewska. © Richard Kasiewicz

Wer im Sport neu in eine höhere Spielklasse kommt, ruft in der Regel zunächst den Abstiegskampf aus. Wer die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof kennt, weiß, dass den Löwinnen kein Ziel zu hoch ist. Und wenn der Trainer dann auch noch ein A-Lizenz-Inhaber ist, dann verschieben sich schon mal gängige Strukturen. „Warum sollten wir uns nur mit dem Klassenerhalt beschäftigen?

Kirchhof – Wir wollen unsere Potenziale optimieren und in jedem Spiel konkurrenzfähig sein, um auf Anhieb Spiele zu gewinnen“, erklärt Trainer Martin Schwarzwald, der in einem Jahr Kirchhof einiges bewegt hat.

Drum ist"s auch kein Wunder, dass es im Kader kaum Veränderungen gab. Weil sie mit kühlem Kopf (Schwarzwald: „Wir müssen in stürmischen Phasen stets Ruhe bewahren und die Emotionen auf dem Spielfeld lassen“) durch die 3. Liga marschiert sind. Mit einer „sagenhaften jungen Garde“ und einem Altersdurchschnitt von 22,36 Jahren, die gemeinsam noch besser werden soll. Und mit bewährten Stützen wie den Rückraumspielerinnen Anna-Maria Spielvogel und Deborah Spatz sowie Rechtsaußen Anamarija Boras.

Centini verspürt „mega Lust“

Auch taktisch können sie bei der SG 09 auf vieles aufbauen, was in der 3. Liga schon ausnehmend gut war. Auf die spanische 5:1-Deckung, die für die Gegner „die absolute Pest“ ist. Und nun für Kirchhofs Neue zur Herausforderung wird. „Ich habe meistens mit einer 6:0 gespielt, habe aber darauf nun mega Lust. Als ich mir die Aufstiegsspiele angeguckt habe, hätte ich mir am liebsten ein Trikot angezogen und vor diesem Hexenkessel mitgespielt“, sagt Dana Centini mit leuchtenden Augen.

Die 27-Jährige ist die neue Torhüterin, mehr als nur ein Ersatz für Aleksandra Orowicz. Denn Centini muss keinen Vergleich scheuen. Verfügt über geniale Reflexe, ein gutes Stellungsspiel und hat auch die „Harpunen“ zum Gegenstoß drauf. Kein Wunder, dass sie nach zehn Jahren bei Beyeröhde ohne Probetraining verpflichtet wurde. Und sich nun auf die erneute Zusammenarbeit mit Schwarzwald freut, bei dem sie von 2017 bis 2019 beim TVB in der 2. Liga schon die verlässliche Nummer eins war.

Auch von ihrem neuen Team ist Centini angetan. Hat einen prima Zusammenhalt ausgemacht und Hilfsbereitschaft erfahren. Da nimmt sie gerne für gut drei Monate etwas Pendelei auf sich, weil die gebürtige Sauerländerin in den Endzügen ihrer Masterarbeit als Lehramtsstudentin (Sonderpädagogik) steckt und daher noch ab und an nach Dortmund fahren muss.

Spielpraxis entscheidend

Ebenso schnell angekommen fühlt sich Nele Weyh. Die neue Kreisläuferin hätte auch mit dem HSV Solingen-Gräfrath 1. Liga spielen können, entschied sich aber für (deutlich) mehr Spielpraxis in Kirchhof. „Meine Stärken liegen sicher im Angriff. Darin, Lücken für meine Mitspielerinnen zu finden. Aber ich möchte auch in der Abwehr helfen und dazulernen“, sagt die 21-Jährige, die vom amtierenden Zweitliga-Meister kam. Und in Kassel Lehramt studieren wird.

Während Centini und Weyh auf Anhieb Schlüsselrollen inne haben, ist die frisch verpflichtete Wiktoria Zakrzewska neu im Frauen-Bereich. Aber mit 1,75 m „für unsere Mannschaft groß“ merkt Martin Schwarzwald süffisant an. Voll des Lobes für alle Spielerinnen im Kader mit Blick auf das Fitnesslevel. So dass es nun im August auch handballspezifisch im Training richtig losgehen kann. Mit ersten Eindrücken am Wochenende vor Ort beim Heinrich Horn Gedächtnisturnier in der Melsunger Stadtsporthalle. (von Sebastian Schmidt)