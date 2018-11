Plesse-Hardenberg verteidigt gegen Geismar den Thron

HSG besiegt den Verfolger mit 29:25

+ © Manfred Glitz Mit vollem Einsatz zum Sieg: Plesse II mit Morten Bolle (am Ball) setzte sich gegen Geismar durch. © Manfred Glitz

Northeim. Mit einem am Ende ungefährdeten Erfolg über Verfolger MTV Geismar II hat die HSG Plesse-Hardenberg II ihre Tabellenführung in der Handball-Regionsoberliga der Männer am Sonntag ausgebaut. Das Burgenteam hat nun drei Minuszähler Vorsprung auf Geismar und Rosdorf-Grone II.