Rolle rückwärts: Torfrau Orowicz spielt wieder für SG 09 Kirchhof

Von: Sebastian Schmidt

Guck-guck: Aleksandra Orowicz jubelt wieder für Kirchhof. © Richard Kasiewicz

Langsam, aber sicher steigt in und um Kirchhof die Vorfreude auf die kommende Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Mehr noch für die Fans. Die können sich über die Rückkehr eines Publikumslieblings freuen, während das Team von Trainer Martin Schwarzwald weiter fleißig testet.

Die Rückkehr

Im Frühjahr – noch weit vor den entscheidenden Spielen um den Aufstieg – musste Kirchhof einen Abgang verkraften. Torfrau Aleksandra Orowicz hatte sich für einen Wechsel in die 1. Liga entschieden. Kirchhof musste also Ersatz suchen und fand in Dana Centini eine neue Nummer eins, die als Gespann zusammen mit Yan Li Stannies fungieren sollte. Doch daraus ist nun ein Trio geworden – denn Orowicz ist zurück.

„Wichtig zu betonen ist, dass wir erst mit Dana und Lilli gesprochen haben und dann zur Entscheidung gekommen sind, dass drei gute Torhüterinnen besser sind als zwei. Allein schon um das Risiko zu minimieren, wenn mal eine verletzt ist“, erklärt Schwarzwald. Somit geht Orowicz in ihre dritte Spielzeit bei den Löwinnen. 2021 war sie vom spanischen Klub Cicar San José Obrero Balomano gekommen. Zunächst wurde sie monatelang von einer Schulter-Verletzung geplant, ehe sie ein Garant für die Rückkehr in die 2. Liga wurde. „Ich bin hier immer fair und respektvoll behandelt worden und freue mich darauf, in die Mannschaft zurückzukehren“, erklärte die 26-Jährige. Dankbar über eine zweite Chance, nachdem sie sich schlichtweg verpokert hatte.

Die Testspiele

Bereits heute wird Orowicz wieder das Kirchhof-Trikot tragen. Und möchte sich mit ihrem alten und neuen Team im Test in der Ense-Halle ab 18.30 Uhr gegen den Erstligisten HSG Bad Wildungen beweisen. „Die Vipers werden etwas Frust haben, weil sie beim Turnier in Bensheim fast alle Spiele verloren haben. Und wir wollen zumindest eine Mini-Reaktion zeigen“, sagt Schwarzwald mit Blick auf die Testspiel-Niederlage beim 23:30 (15:14) gegen den TV Hannover-Badenstedt in Emmerthal. Ohne Anna-Maria Spielvogel (Beruf) und Deborah Spatz (Schonung) wusste Kirchhof nur 18 Minuten zu gefallen und führte gegen den Drittligisten über 4:1 mit 10:5. „Dann haben wir leider den Faden verloren. Vor allem von unseren jüngeren Spielerinnen hätte ich mir deutlich mehr kämpferischen Einsatz gewünscht“, betonte Schwarzwald, dessen Team durch einen 3:10-Lauf binnen 15 Minuten entscheidend ins Hintertreffen geriet. Zu den positiven Aspekten zählte immerhin, dass im Tor Centini und Stannies ordentlich parierten und dass Agustina Jaén Loro einen guten Eindruck als Fixpunkt der 5:1-Deckung hinterließ.

Während bei Hannover Rechtsaußen Saskia Rast mit 12/3-Toren die beste Schützin glänzte, trafen für Kirchhof: Boras 2, Weyh 6/4, Hafner 4, Koltschenko 4, Nöchel 1, Zakrzewska 4/2, Iker 2.

Der Vorverkauf

Am Wochenende hat die SG 09 ihren Dauerkartenverkauf gestartet. Die ersten 60 Karten sind schon reserviert. „Darunter bereits 15 Goldkarten“, freut sich Managerin Renate Denk. Eine Goldkarte kostet 400 Euro. Die Dauerkarte für die 2. Bundesliga ist für 150 Euro erhältlich, die für das Juniorteam für 60 Euro. Die Vereinskarte kommt 175 Euro. Buchungen sind möglich per Mail: berti.renate.denk@web.de, per WhatsApp an 0176/30706756, über Festnetz 05661/8464 und www.sg09-kirchhof.de/tickets (von Sebastian Schmidt)