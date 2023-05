Maksi Pallas – ein Lichtblick auf Rechtsaußen 

Rückkehr ohne Gastgeschenke: Dortmund deklassiert Vipers beim ersten Spiel in renovierter Ense Halle mit 38:22

Ungewohnte Rolle vor vollem Haus: Die Vipers-Spielerin Emma Ruwe (li.) durfte gegen Dortmund die zweite Halbzeit spielen, und sie bekam schon einen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Hier setzt sie gegen Harma van Kreij zum Wurf an. © malafo

Wenn Jana Scheib, Anika Hampel und Verena Oßwald in einem Bundesligaspiel nahezu die gesamte zweite Halbzeit auf der Bank sitzen, dann steht es um die Vipes entweder sehr gut oder sehr schlecht.

Bad Wildungen – Ausgerechnet bei der Rückkehr in die Ense Halle hatten die Wildunger Handballerinnen vor fast vollem Haus keinen guten Tag erwischt, um Borussia Dortmund an den Rand eines Punktverlusts zu zwingen. Im Gegenteil, bei der 22:38-Niederlage (10:20) stand das drohende Debakel dem Team von Trainerin Tessa Bremmer viel näher als die positive Überraschung.

Vipers traten anfangs so auf, als ob Ballspielen in ihrem renovierten „Wohnzimmer“ künftig verboten wäre, sie wirkten sehr nervös, die einfachsten Abläufe gingen schief und das erste Tor fiel erst in der sechsten Minute. Und der Gast aus Dortmund ging diese Bundesligapartie so an, als ob es ihm großen Spaß zu machen schien, gegen dieses Verbot zu verstoßen. Das BVB-Team war schnell, aggressiv, willensstark, ball- und treffsicher und hatte in Yara ten Holte eine Frau im Tor, die den Gegner mit ihren Paraden in Grübeln bringen kann.

So war dieses Spiel bereits nach zehn Minuten vor allem von der Körpersprache her bereits entschieden, das Ergebnis von 3:8 ließ zu diesem frühen Zeitpunkt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer für Vipers auf eine Wende offen, aber auch die war spätestens mit dem Halbzeitpfiff und dem Spielstand von 20:10 für Dortmund entschwunden.

Die Spielerinnen des ehemaligen Bundestrainers Henk Groener können einem Rivalen auch im Kopf sehr weh tun, denn sie beherrschen den Gegenzug auch nach einem Gegentor so gut, dass der Gegner kaum Zeit hat, sich über diesen Treffer zu freuen, weil er hinten schon wieder einen rein bekommen hat. Das nervt. Die Dortmunder Demotivationsmaschine lief gegen Wildungen früh auf hoher Drehzahl und setzte die Vipers sofort enorm unter Druck. Den gilt es standzuhalten: Nicht einmal ein Siebenmeter für Wildungen ist derzeit auch ein Vorteil für die Vipers.

Nieuwenweg löst Strafwurf-Problem

Das zeigte sich schon bei dem Spiel in Halle, mit fünf verworfenen Siebenmetern. Gegen den BVB verwarfen die etatmäßigen Schützinnen Anika Hampel (2.) und Jana Scheib (12.) früh und waren für den dritten Siebenmeter auch nicht mehr zu haben.

Den versiebte dann Marieke Blase in der ersten Halbzeit. Für den vierten Strafwurf fand sich Anouk Nieuwenweg und sie löste die Siebenmeterschwäche - zumindest für dieses Spiel, denn die Niederländerin traf fünf von sechsmal vom Punkt. Bremmer sieht in der anfänglichen Strafwurfschwäche auch einen Grund, warum dieses Spiel so früh für ihr Team gelaufen war. „Wenn die drei Siebenmeter reingehen und wir noch zwei, drei frei Würfe verwandelt hätten, dann wären wir mit einem Rückstrand von drei, vier Toren in die Halbzeit gegangen.“

Vipers-Torverhältnis nicht mehr so gut

So waren es zehn und die Vipers-Trainerin zog daraus ihre Konsequenzen. Scheib, Oßwald und Hampel blieben vorerst auf der Bank und die Rückraum-Namen hießen nun Anouk Nieuwenweg, Emma Ruwe und Marieke Blase. Eine mutige Entscheidung der Trainerin.

Hatte sie keine Angst um ihre Mannschaft, dass diese Partie auch dadurch mit einem Desaster enden könnte? „Doch schon, aber ich hatte keine Angst um meine Mannschaft, sondern vor einer sehr hohen Niederlage, die unser bisher recht gutes Torverhältnis kaputtmacht. Das ist jetzt auch nicht mehr so gut, Zwickau verliert sein Spiel mit nur einem Tor Unterschied und wir mit 16.“

Trotzdem hat sich der radikale Wechsel im Rückraum der Vipers für die Trainerin Tessa Bremmer gelohnt: „Emma, Anouk und Marieke sind zwar auch einige Fehler unterlaufen, aber insgesamt haben sie es ganz gut gemacht und das gibt mir Zuversicht für die restlichen Spiele.“



Maksi Pallas – ein Lichtblick auf Rechtsaußen

Und da war noch ein weiterer Vipers-Lichtblick zu erkennen: die Außenpositionen waren mal wieder deutlich zu sehen, zumindest die rechte Seite, auf der Maksi Pallas sechs Treffer erzielte. „Maksi hat sehr mutig gespielt und auch viel Verantwortung übernommen“, lobt Bremmer.

Ihr Landsmann und Trainerkollege auf der Dortmunder Bank, Henk Groener, hat hingegen einen sehr entspannten Abend in der Ense-Halle erlebt. Seine Spielerinnen waren die ersten in dieser Saison, die den Vipers-Antrieb mit Scheib, Hampel, Oßwald samt Zuspiel an den Kreis auf Annika Ingenpaß, komplett ausgeschaltet haben. Oßwald und Ingenpaß blieben sogar ohne Treffer, die beiden anderen schafften jeweils zwei.



Groener sagte zu dieser taktisch guten Leistung seines Teams aber nur: „Wir hatten uns auf diese Vier auch gut vorbereitet.“ Bremmer und ihre Spielerinnen hatten sich eine bessere Leistung bei der Rückkehr in die Ense-Halle gewünscht. Doch sie hatten gar nicht viel Zeit für Niedergeschlagenheit und Enttäuschung, denn nach dem Abpfiff mussten die Vipers vielen Kindern Autogramme schreiben. Annika Ingenpaß und Torfrau Manuela Brütsch mussten die Siegerehrung der Tombola moderieren.



Und danach war ja noch die Eröffnungsparty angesagt. Gute Gelegenheit fürs Wegspülen, Dortmund einfach wegspülen. rsm