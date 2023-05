Bad Wildungen kann sehr unangenehm sein

Rückkehrfreude aufs Spielfeld bringen: Vipers hoffen auf guten Tag gegen Borussia Dortmund

Handball-Ballett: Was Frauen so alls tun, nur um an den Ball zu kommen. Das zeigen hier (v.l.) die Wildungerin Jana Scheib, Jenn Gutierrez Bermejo (Dortmund) , Verena Oßwald, Mie Sando (Dortmund) und Marieke Blase. © malafo

Wir denken von Spiel zu Spiel. Ja,ja,ja... Denkt man dabei an die Vipers, verliert dieser Satz sein Phrasendasein, denn die Wildunger Handballerinnen sollten diese Worte am Samstag ab 18.30 Uhr gegen Borussia Dortmund umsetzen, damit sie den Kopf für diese Bundesligapartie freibekommen.

Bad Wildungen – Niemand kann sagen, ob und wie tief die bittere Niederlage noch in ihren Gliedern sitzt, die sie in Halle-Neustadt erlitten haben.

„Das war schon hart zu ertragen, weil wir lange Zeit im Spiel ein anderes Gefühl hatten“, beschreibt Trainerin Tessa Bremmer die Emotionen ihrer Mannschaft nach dieser Begegnung. Und nach der Analyse mit ihren Spielerinnen kommt sie zu diesem Schluss: „Dieses Spiel hat aus uns viel Energie gesaugt.“

Wie kommt die bis Samstag wieder in die Spielerinnen hinein? Sich den Ärger von der Seele reden, ist eine Möglichkeit und die hat Bremmer auch mit ihrer Mannschaft gewählt. „Es macht schon was aus, dass durch das Sonntagsspiel kein freier Tag dazwischen lag, um wieder runterzukommen.“

Verantwortungsgefühle wecken

Gespächsthemen seien unter anderem Verantwortungsgefühl und Wiederholungsfehler gewesen. „Wir hatten zweimal hintereinander, gegen Leverkusen und in Halle, die gleiche Situation, wir spielen lange Zeit gut und geben das Spiel dann doch noch aus der Hand“, erzählt Bremmer. Sie habe der Mannschaft diese Frage gestellt: Warum können wir uns in schwierigen Situationen nicht an mehr an das halten, was zuvor gut funktioniert hat?

Darauf habe sie von ihren Spielerinnen sehr unterschiedliche Antworten bekommen, erzählt die Trainerin. Ein Grund dafür könne auch durch eine Kettenreaktion ausgelöst werden: „Da ist eine eine Spielerin, die denkt, okay bei mir klappt das und das heute nicht gut und sie verändert etwas ihre Spielweise, dadurch kann es sein, das es bei anderen Spielerinnen auch nicht mehr so gut klappt, weil die eine Spielerin es nicht mehr so macht, wie sie es machen sollte. Und Verantwortung sollte im Spiel auf mehrere Schultern verteilt werden.

„Am Anfang war das Spiel in Halle ein Jana-Scheib-Fest“, erzählt die Trainerin. Das sei zwar schön anzusehen, aber keine Spielerin könne das 60 Minuten lang durchhalten. „Bei uns gehen leider einige Spielerinnen in diesen schwierigen Situationen in ihre eigene Welt, statt gerade dann als Mannschaft zusammenzubleiben.“ Gegen Borussia Dortmund haben die Vipers nichts zu verlieren, aber gibt es überhaupt etwas zu gewinnen? Das beantwortet Bremmer mit einem klaren ja.

Einweihungsfeier mit Autogrammstunde

„Die Vorfreude auf die Rückkehr in die Ense-Halle ist bei uns riesig und ich hoffe, dass wir diese Freude auch auf das Spiel übertragen können.“

Sie befürchtet nicht, dass ihre Spielerinnen durch die „Einweihungsfeier“ am Nachmittag den Fokus auf das Spiel verlieren werden. „Ich denke, wenn die Stimmung in der Halle gut und sie auch voll ist, dann ist es egal ist, was da vorher war, ob man mal ein Stündchen Autogramme geschrieben hat.“

Vier Saisonspiele haben die Vipers noch Zeit, die Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Das könnte auch gegen Dortmund gelingen, meint Bremmer. „Wenn wir es den Dortmunderinnen lange schwierig machen, ist alles möglich.“ Vielleicht springt ja die Rückkehr in die Halle und die Unterstützung der Zuschauer als siebte Feldspielerin ein.

Groener: „Punktverlust können wir uns nicht leisten“

Auf Bietigheim folgt Bad Wildungen und eine Woche später das European-League-Final-4 in Genf. Das ist der Spielplan für Borussia Dortmund in diesen Tagen. Herr Groener, kann es bei dieser Konstellation sein, dass ihre Mannschaft die Vipers am Samstag etwas übersehen werden? „Spekulieren können Sie darüber gerne“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund mit einem Lächeln, „ich hoffe aber, das wir am Samstag zeigen werden, dass das vergeblich gewesen ist.“

Er strebe mit seinem Team in der Liga wieder einen Europacupplatz an und den könnten Blomberg und Oldenburg dem BVB noch streitig machen. „Deshalb können wir uns einen Punktverlust in Bad Wildungen gar nicht leisten.“

Den Auftritt in der Badestadt nutzt Henk Groener auch nicht dafür, taktische Dinge für das Final-4-Finale auszuprobieren. „Nein, das ist ein Bundesligaspiel und kein Testspiel und in der Liga ist jeder Gegner so gut, dass man sich keine Experimente leisten kann Das gebietet schon allein der Respekt voreinander.“



Bad Wildungen kann sehr unangenehm sein

Natürlich ist Groener nicht entgangen, dass Wildungen eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen ist. „Sie können aber ein sehr unangenehmer Gegner sein“, sagt der Niederländer und er befürchtet, dass die Rückkehr in die Ense-Halle die Mannschaft zusätzlich pusht. Obwohl seine Mannschaft das Spitzenspiel gegen Bietigheim verloren hat, ist der Coach mit dem Saisonverlauf zufrieden. Natürlich wären wir dem Meister gern etwas näher gekommen, aber das habe das Verletzungspech verhindert.

Er musste in diesem Schlagerspiel ohne die deutsche „Handballerin des Jahres“ auskommen. Alina Grijseels hat sich an der Hand verletzt. „Sie wird uns auch in Wildungen noch fehlen – leider“, erklärt Groener. rsm