Höhne lässt SVG Fritzlar über 25:24-Erfolg jubeln

Schwalm-Eder. Den Handballerinnen des SV Germania Fritzlar II ist nach ihrem 25:24 Erfolg bei der HSG Twistetal der zweite Tabellenplatz in der Handball-Landesliga der Frauen nicht mehr zu nehmen.

HSG Twistetal - SV Germania Fritzlar II 24:25 (11:13).Zwei Minuten vor Spielende erzielte Fritzlars Halbrechte Lena Höhne das Siegtor. Denn danach gelang keinem der beiden Teams noch ein Treffer und die Drittliga-Reserve rettete den schwer erkämpften Erfolg über die Zeit.

„Das war der pure Kampf. Kompliment an mein Team, besonders wie wir die rote Karte gegen Sarah Oschmann weggesteckt haben“, lobte SVG-Coach Hause. Die Halblinke der Germania hatte bis zu ihrer Disqualifikation ein überragendes Spiel gemacht und war mit zehn Toren die beste Schützin der Gäste. In der 55. Minute musste sie nach einem Foul beim Gegenstoß direkt mit „Rot“ vom Feld. „Die Strafe war zu hart, aber wir haben uns davon nicht beirren lassen“, sagte Torben Hause. Und sprach nicht zuletzt deshalb von einem „verdienten Sieg“ seiner Mannschaft.

Tore SVG: Fischer 4, Frank 1, Höhne 1, Oschmann 10, Albus 5/3, Bücker 3.

FSG Körle/Guxhagen - HSG Wesertal 29:30 (13:13). Das war bitter. Nach einem durchweg ausgeglichenen Spiel musste das Team von Trainer Hinnerk Hrdina wenige Sekunden vor Spielende den Treffer zum 29:30 hinnehmen: Wesertals Halblinke Joana Leibecke traf punktgenau in die lange Ecke und ließ die Gäste Jubeln. „Das war ein wirklich guter Wurf“, erkannte auch Hrdina an.

Ludwig und Bartalos stark

Sein Team lief in der ersten Halbzeit lange einem Rückstand hinterher, glich aber noch vor der Pause durch einen Doppelschlag von Außenspielerin Laura Griesel zum 13:13 aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein enger Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gäste. „Uns hat in der Abwehr etwas die Konsequenz gefehlt“, erklärte der FSG-Coach. Denn: „Mit 29 erzielten Toren musst du so ein Spiel eigentlich gewinnen.“

Tore FSG: Hildebrand 3, Schneider 9, Nowak 1, Griesel 2, Hrdina 4, Weiß 5/1, Ivan 2, Mell 3/2.

TSV Wollrode - FSG Waldhessen 27:17 (8:9). Am Ende wurde der TSV seiner Favoritenrolle doch noch gerecht. In der ersten Halbzeit tat sich das Team von Trainerin Margret Schmidt schwer mit der FSG-Defensive um Spielertrainerin Simone Larsen Poulsen. Zudem hatte auch die TSV-Abwehr einige Probleme mit dem erfahrenen Rückraum der Gäste um Poulsen (4 Tore) und Anette Lusky (6). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ausgeglichen - bis zur 40. Minute. Danach drehte Wollrode auf und war die tonangebende Mannschaft. Angeführt von Rückraumspielerin Lena Ludwig und Kreisläuferin Bianka Bartalos (beide 7 Tore) spielten sich die Blau-Weißen in einen Rausch und zogen vorentscheidend auf 19:13 (50.) davon.

Tore TSV: Klotzsche 1, Klipp 3, Huy 1, Ludwig 7, Lachnit 4/3, Vaupel 1, Bartalos 7, Friedrich 3.