Schwarzwald lobt nach Trainingslager der SG 09 Kirchhof: „Moral-Test absolut bestanden“

Von: Sebastian Schmidt

Erster Einsatz in Grün: Kirchhofs jüngster Neuzugang Wiktoria Zakrzewska durfte sich erstmals den Zuschauern in der Melsunger Stadtsporthalle präsentieren und zieht hier im Testspiel gegen Leihgestern vor Torhüterin Linda Barnack ab. © Richard Kasiewicz

Vier Tage, zwei Siege, eine Erkenntnis: „Die Mädels haben den Moral-Test absolut bestanden. Damit ist die Belastungsspitze erreicht“, zog Trainer Martin Schwarzwald ein äußerst zufriedenes Fazit vom Trainingslager des Handball-Zweitligisten SG 09 Kirchhof.

Melsungen – Was nicht heißt, dass bei den Einheiten in der Stadtsporthalle alles nach Plan verlaufen wäre. Pech hatte nämlich Rückraumspielerin Katharina Koltschenko, weil sie im Training einen Ball derart unglücklich aufs Auge bekam, dass sie in den Testspielen nicht mitwirken konnte und sich schon musste.

Geplant waren drei Freundschaftsspiele gegen drei Drittligisten. Doch kurzfristig musste der Vergleich mit dem TuS Bielefeld-Jöllenbeck abgesagt werden. Dafür gab"s ein spontanes Spielchen mit Sechs gegen Sechs. Apropos Spielchen: Die sind auch immer ein Thema beim Mannschaftsabend, der aus Schwarzwalds Sicht einmal mehr gelungen war: „Für die Neuen gibt"s da immer ein paar lustige Übungen. Lachen ist ja auch ein wichtiger Faktor, damit eine Mannschaft gut funktioniert.“

Nach 20:18 noch 39:28

Schluss mit lustig war naturgemäß in den beiden Freundschaftsspielen. Zunächst verlangte die TSG als Drittliga-Aufsteiger den Löwinnen einiges ab. Als den „erwartet bissigen Gegner“ beschrieb A-Lizenz-Inhaber Schwarzwald die Mittelhessinnen aus dem Lindener Stadtteil. Die hatten auf dem Weg zur souveränen Oberliga-Meisterschaft auch Kirchhof II zweimal besiegt (33:23/27:23). Nun hatte Trainerin Jonna Jensen ihr Team gut auf die 5:1-Deckung der SG 09 eingestellt.

Und Kirchhofs Trainer erklärte, warum die bewährte Abwehrformation diesmal nicht der Schlüssel zum Erfolg war: „Die 5:1 funktioniert nur mit frischen Beinen. Das ist im Trainingslager mit vielen Einheiten schwierig.“ Doch die Gastgeberinnen, die nach 40 Minuten lediglich mit 20:18 führten, fanden eine Lösung. Sie stellten auf 6:0 um und konnten dank konsequenter Abschlüsse von Anna-Maria Spielvogel, Deborah Spatz und Anamarija Boras doch noch klar mit 39:28 (15:13) gewinnen.

Beide Halbzeiten 17:10

Deutlicher verlief der zweite Test. „Das hat mich positiv überrascht, wie alle nochmal gezündet haben“, lobte Schwarzwald sein Team, das mit 34:20 (17:10) gegen die Baggerseepiraten der HSG Nieder-Roden ordentlich Spaß versprühte. Ganz besonders mit der ersten und zweiten Welle sowie der schnellen Mitte war der Trainer zufrieden. Schnelles Spiel garantiert auch die neue Torfrau Dana Centini. „Da waren schon richtig viele gute Szenen dabei“, betonte der Trainer. Und ist auch beim jüngsten Neuzugang Wiktoria Zakrzewska optimistisch, weil sich 19-Jährige offen und lernwillig präsentiert. (von Sebastian Schmidt)