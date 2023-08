SG 09 Kirchhof hat hohe Ziele mit der B- und C-Jugend

Steht für den Kirchhöfer Weg: Hessenauswahl-Spielerin Anni Schmidt, die sich mit der SG 09 in der B- und C-Jugend-Oberliga beweisen möchte. © Pressebilder Hahn

Die Nachwuchsarbeit trägt weiter Früchte: In der Handball-Oberliga sind die SG 09 Kirchhof, die JSG Dreiburgenstadt Felsberg sowie die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen als heimische Vertreter mit ihren Nachwuchsteams in der Saison 2023/24 am Start.

Schwalm-Eder – Während sich die A- und C-Jugendteams als Erst- oder Zweitplatzierte in ihrer Gruppe für die Finalrunde der Hessenmeisterschaft qualifizieren, gilt es für die B-Jugendmannschaften nach einer einfachen Spielrunde über einen Platzierungsmodus die Endrunde zu erreichen. Der Saisonauftakt ist am 16./17. September.

Weibliche B- und C-Jugend

Für die beiden Mannschaften der SG 09 Kirchhof soll es nach den souveränen Auftritten in der Qualifikation weit gehen: „Wir wollen in die Finalspiele um die Hessenmeisterschaft“, sagen die Trainer und Jugendausschuss-Mitglieder Udo Horn sowie Christian Denk unisono. Mit Helena Wagner, Anni Schmidt und Emilia Damm steht ein Trio zur Verfügung, dass sowohl in der C-Jugend von Horn als auch in der B-Jugend von Denk fest eingeplant ist. Und das sich auf die beiden Nordhessenduelle beim GSV Eintracht Baunatal innerhalb von drei Tagen freuen kann. Zunächst am 11. Oktober mit der Kirchhofer C-Jugend, ehe am 14. Oktober die B-Jugend bei den Baunatalern zu Gast ist. Neu im Denk-Team sind Liv Geldmacher (HSG Ahnatal-Calden), Hanna Schober (HSG Werra WHO) und per Zweitspielrecht Luca Hüter (TV Hersfeld).

Die Qualität der Talente unterstreicht, dass Helena Wagner, Emilia Damm, Anni Schmidt und Helen Sonntag für den Lehrgang der Hessenauswahl des Jahrgangs 2009 in der Sportschule in Frankfurt von Landestrainer Alois Mraz für den 2./3. September erneut eingeladen wurden.

Männliche A-Jugend:

„Wir wollen oben mitspielen“, sagt Mark Reuße. Für den Trainer der JSG Dreiburgenstadt Felsberg ist das Endspiel der Hessenmeisterschaft das erklärte Ziel. Dabei kann er neben dem älteren Jahrgang um Torjäger Luca Pickenhahn auf das erfolgreiche Gros der bisherigen B-Jugend um Felix Kindl, Christian Jakobi, Hannes Garde und Nicola Kowalski bauen, die bereits regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teilnehmen. Neu im Team ist Rückkehrer Leo Tentrop (mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen), während Edin Fitozovic zu den Fuldatalern zurück gewechselt ist.

Männliche B-Jugend

„Wir haben eine Umstrukturierung zu bewältigen“, sagt Georgi Sviridenko. Als amtierender Hessenmeister strebt der Trainer der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen die Weiterentwicklung seiner Schützlinge für eine erfolgreiche Titelverteidigung an. Dazu steht ihm mit Clindell Johnson, Julian Kreile, Luis Kepper, Alessandro Kremser und Tim Botte ein Quintett aus dem Kader der A-Jugend-Bundesliga zur Verfügung, das weiterhin B-Jugend spielen kann. Zur Derby-Neuauflage gegen die JSG Dreiburgenstadt kommt es am 3. Oktober (15 Uhr, Kreissporthalle Gensungen). Auch die Edertaler gehen mit einem neuformierten Team und neuem Trainer in die Saison. „Wir treten in sehr große Fußstapfen. Und wollen das Abenteuer Oberliga genießen und viel lernen“, betont Fabian Folwerk. Dem JSG-Trainer steht aus der erfolgreichen Mannschaft der Vorsaison nur noch Jonas Böswald zur Verfügung.

Männliche C-Jugend

„Die Vorfreude ist groß“, sagt Christian Hartung. Als Neuling in der Oberliga geht der Trainerstab der JSG Dreiburgenstadt Felsberg mit seinem Team um die torgefährliche Rückraumreihe mit Jannes Meier, Paul Hartung und Lukas Schild allerdings „ohne große Erwartungen“ in die kommende Saison. „Ein paar Punkte mitnehmen“, lautet seine Vorgabe.

Los geht’s mit dem Derby gegen die mJSG am 16. September (18.30 Uhr, Kreissporthalle Guxhagen). Die wiederum die Staffel als Erst- oder Zweitplatzierte abschließen will – und muss. Denn: „Das Ziel sind die Finalspiele“, sagt Björn Brede. Der Melsunger Trainer kann dabei auf die Neuzugänge Philipp Kuhlen und Luc Spielmann (beide TSV Vellmar) bauen und sich auf die Nordhessen-Duelle mit der JSG Dittershausen/Waldau/Wollrode, GSV Eintracht Baunatal und HSG Lohfelden/Vollmarshausen freuen. (von Kornelia Wilhelm)

Dynamisch: A-Junior Christian Jakobi von der JSG Dreiburgenstadt Felsberg, der auch schon in der ersten Mannschaft mittrainiert. © Richard Kasiewicz