Die Rödertalbienen greifen die SG 09 Kirchhof an

Kirchhof/Großröhrsdorf. Löwinnen gegen Rödertalbienen – das klingt nach einem tierisch spannenden Handballspiel. Zweitligist SG 09 Kirchhof hat als Tabellenfünfter den Drittplatzierten HC Rödertal zu Gast (heute 18 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen).

Und somit dem Verein aus dem sächsischen Großröhrsdorf, dem es gelungen ist, seinen ersten Tiefschlag zu meistern. Am 1. März 2009 wurde der Handballclub gegründet und hatte sich als Meister der Oberliga Sachsen (2010), Meister der Mitteldeutschen Liga (2012), Meister der 3. Liga Ost (2013) bis zum Aufsteiger in die 1. Liga (2017) von Jahr zu Jahr gesteigert. Dann folgte eine Katastrophenserie mit nur einem Punkt, Ärger um Trainer und einem Aderlass von 13 Spielerinnen.

DER TRAINER

Frank Mühlner ist der Mann, der die Rödertalbienen wieder auf einen grünen Zweig gebracht hat. Der 58-Jährige ist vom Co-Trainer aufgerückt, obwohl der B-Lizenz-Inhaber selbst nicht so gern im Fokus steht. Beim benachbarten HC Leipzig war er als Techniktrainer Teil der Mannschaft, die 2017 Deutscher Meister der B-Jugend wurde. Eines dieser Top-Talente ist seine Tochter Maxi, die nun als Spielmacherin bei der HSG Bad Wildungen reift. Seine Ehefrau Kerstin Mühlner (früher Knüpfer) absolvierte für die DDR und Deutschland 223 Länderspiele. Auch Frank Mühlner war als Handballer erstklassig, wurde mit Leipzig 1979 DDR-Meister und spielte damals fünf Jahren lang mit dem späteren Kirchhof-Coach Mike Fuhrig zusammen.

DER KADER

Ist wieder gesund. In der 1. Liga summten bis zu 21 Bienen im Rödertaler Stock. Darunter fünf Linksaußen, von denen viele keinen Stich bekamen, was zu einer miesen Stimmung nebst Sieglosigkeit führte. Jetzt kamen mit der erfahrenen Japanerin Yuko Minami, die als Torfrau mit Trier auch Kirchhof schon den Zahn zog, der Dänin Thilde Harbo Boesen (Bjerringbro FH), den Außen Rabea Pollakowski (Hannover-Badenstedt), Meret Ossenkopp (Buxtehuder SV) und den Rückraumspielerinnen Victoria Hasselbusch (HC Burgenland) und Eigengewächs Jasmin Eckart vielversprechende Talente hinzu. Dadurch verfügt Trainer Mühlner nun über einen 15er-Kader mit Perspektivspielerinnen aus der Jugend-Bundesliga in der Hinterhand.

DAS SAISONZIEL

„Vom direkten Wiederaufstieg kann keine Rede sein. Am wichtigsten ist, dass die Mädels nach dem fürchterlichen Jahr wieder Spaß am Sport haben“, betont Frank Mühlner, der am Ende mit dem siebten oder achten Platz zufrieden wäre. Was ihn nicht daran hindert, der SG 09 Kirchhof für heute einen harten Kampf anzusagen.

DIE AUFSTELLUNG

Mühlner legt das Spiel flexibel an, lässt bei Bedarf neben der 6:0-Abwehr offensiv verteidigen. „Ich scheue mich nicht davor, auch mal komplett durchzuwechseln“, sagt der Coach, der mit Ann Rammer eine gute Nummer eins hat und Bestbesetzung ankündigt. Stark zu beachten sind die polnische Kreisläuferin Kamila Szczecina und die litauische Halblinke Brigita Ivanauskaite. Mit Lisa-Marie Loehnig und Tammy Kreibich sowie der flexiblen Egle Alesiunaite ist der Rückraum wurfgewaltig. Auf Außen dürften Ossenkopp (rechts) und Pollakowski erste Wahl sein.

DIE FORM

36:26 in Waiblingen, 30:28 gegen Bremen, 28:18 in Berlin – der Auftakt lässt aufhorchen. Da ändern auch das 16:26 bei den Kurpfalz Bären und das Aus im DHB-Pokal (25:31 gegen Erstligist Neckarsulmer SU) nichts daran, dass Kirchhofs Löwinnen tierisch gut drauf sein müssen, um zu gewinnen.