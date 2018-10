Einsatz von Elisa Führ bei SG 09 Kirchhof II ist fraglich

Kirchhof. Die Oberliga-Handballerinnen vom Junior-Team der SG 09 Kirchhof treffen am Sonntag um 16 Uhr in Kriftel auf Drittliga-Absteiger TuS Kriftel. Für die Südhessinnen ist das aufgrund einiger Spielverlegungen der Saisonstart.

Nach dem einjährigen Gastspiel in der Drittklassigkeit hatte der TuS einige Abgänge zu verkraften. So verließ Top-Torschützin Jacqueline von Moltke (115 Tore) den Verein. Diese Verluste wurden mit Nachwuchsspielerinnen kompensiert. Trotzdem ist für SG-Trainer Martin Denk der Gastgeber Favorit: „Kriftel will wieder nach oben. Wir können befreit aufspielen.“ Dabei soll der Fokus auf dem eigenen Umschaltspiel liegen. „Wir wollen aus der 6:0-Deckung herausunsere erste und zweiten Welle entwickeln“, erklärt der Coach. Im Angriff muss Spielmacherin Sandra Kühlborn Lösungen gegen die Krifteler 5:1-Deckung finden. Fraglich ist der Einsatz von Elisa Führ (Augen-Operation), Deborah Spatz (Fingerbruch) fällt aus.