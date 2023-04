Sieg auf halber Strecke liegenlassen: Vipers „schenken“ Leverkusen beim 31:31 einen Punkt

Teilen

Hier geht es nicht weiter. Jolina Huhnstock (links) und Verena Oßwald verrichten gegen die Leverkusenerinnen Mareike Thomaier und Fem Boeters (hinten) Abwehrarbeit. © ArturSchöneburg

Dieser eine Siebenmeter noch. Geht er zum 32:30 rein, sollte das den Vipers reichen, um Leverkusen zu schlagen. Eineinhalb Minuten sind noch zu spielen.

Bad Wildungen – Aber ausgerechnet jetzt brummt Jana Scheib eine Strafzeit ab. Sie ist heute die Strafwurfwerferin bei den Wildungerinnen, nachdem Anika Hampel bereits nach drei Minuten den ersten Siebenmeter in diesem spannenden Bundesligaspiel an die Latte gesetzt hatte.

Scheib hatte zuvor alle vier Siebenmeter sicher verwandelt. Wer traut sich jetzt? Ein schwerer Gang! Hampel geht ihn und sie wird enttäuscht vom Punkt zurückkehren. Leverkusens Torfrau Miranda Nasser wehrt den Ball ab und im Gegenzug erzielt Fem Boeters für die Gäste das 31:31.

Siegtor will nicht mehr gelingen

Das Siegtor will den Spielerinnen von Trainerin Tessa Bremmer in den letzten 40 Sekunden aber nicht mehr gelingen. Sie hätten es sich verdient. Aber seit wann ist Sport gerecht?

Nur einmal zuvor hatte es in diesem Handball-Thriller Unentschieden gestanden, beim 1:1. Und nur einmal lag Leverkusen in diesen sechzig Minuten in Führung, beim 1:0. Aber wer sich bis zur 39. Minute einen Fünf-Toren-Vorsprung erarbeitet hat, der ist dem Sieg sehr nahe.

Aber Last-Minute-Auftritte bei einem knappen Ergebnis liegen den Wildungerinnen nicht so sehr. Das haben sie schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ist die nervliche Anspannung für einige Spielerinnen in diesem Moment zu groß? „Nein, das ist es nicht und war es auch diesmal nicht“, betont Bremmer. Die Trainerin der Vipers sieht die Ursache für diesen Punktverlust eher in einer mangelhaften Abwehrleistung ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

20 Gegentore in der zweiten Halbzeit

Mit einer 13:11-Führung waren die Vipers in die Kabine gegangen. „Wir haben in der zweiten Halbzeit 20 Gegentore bekommen, das sagt schon alles“, meint Bremmer, die dafür ein zu langsames Rückzugsverhalten und schwächere Torhüterleistungen verantwortlich macht. „Außerdem haben wir dann im Angriff auch zu viele freie Bälle verworfen.“

Die Vipers begannen diese wichtige Partie konzentriert und Torfrau Manuela Brütsch zeichnete sich gleich mit einigen guten Paraden aus. Leverkusen war damit beschäftigt das starke Wildunger Führungstrio Hampel, Oßwald und Scheib halbwegs in den Griff zu bekommen. Die Rheinländerinnen hatten sich auch auf die Anspiele auf Kreisläuferin Annika Ingenpaß vorbereitet, aber ganz konnten sie diese Verbindung nicht kappen.

Auf beiden Seiten die Bremsen gelöst

Gleiches gilt für die Pläne der Vipers, die Würfe der besten Leverkusener Schützin Viola Leuchter aus dem Rückraum zu verhindern. Die wuchtige Spielerin erzielte trotz kurzer Deckung doch noch sechs Tore aus dem Spiel heraus. Es entwickelte sich eine umkämpfte und temporeiche Partie, in der die Vipers bis zur 40. Minute immer einen Tick mehr zulegen konnten.

Leverkusen suchte ständig nach Lösungen, den Vipers diesen Vorteil zu nehmen. So veränderten sie im zweiten Durchgang mehrmals ihre Abwehrsysteme um aus Bad Wildungen doch noch etwas Zählbares mitzunehmen. TSV-Trainer Johan Petersson beschreibt das so: „In der ersten Halbzeit ging es beiden Mannschaften noch mehr darum, gut zu verteidigen, aber dann haben beide Seiten die Bremsen gelöst und es hieß nur noch Gas geben.“

Ingenpaß: „Das tut gerade verdammt weh“

Dabei traten die Leverkusenerinnen nicht einmal stärker aufs Gaspedal als ihr Gegner, sondern die Vipers-Defensive bot ihnen nur mehr Freiraum an als in Halbzeit eins..

Trainer Petersson schien sogar ein wenig überrascht darüber zu sein, dass er mit seiner Mannschaft doch noch ein Remis erreicht hat: „Die Vipers haben ein sehr gutes Spiel gemacht und ernormen Druck entwickelt, aber wir haben uns am Ende doch noch zurückgekämpft, deshalb ist es für uns ein Punktgewinn.“ Es war ein Unentschieden, dass die einen wie einen Sieg feierten und die anderen wie eine Niederlage betrauerten.



Dieses Remis löste bei den Wildunger Spielerinnen auch eine gewisse Sprachlosigkeit aus, etwa bei Annika Ingenpaß, die gegen ihre künftigen Teamkolleginnen gespielt hat. „Mir fehlen wirklich die Worte, dieses Spiel mussten wir gewinnen und das tut gerade verdammt weh.“



Die Kreisläuferin will auch nichts von Pech hören, „wir führen die ganze Zeit und am Ende werfen wir das alles noch weg.“ Und niemand im Vipers-Lager kommt diesmal auf die Idee, dass dieser Punkt im Abstiegskampf noch mal sehr wichtig werden könnte. Gerade kein guter guter Zeitpunkt für solch eine Aussage. rsm