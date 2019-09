Standortbestimmung für TSV Vellmar am Main

Handball-Oberligist startet auswärts in die Saison

+ © Christian Hedler Einsatz gefordert: TSV-Trainer Gordon Hauer muss mit Vellmar in Obernburg antreten. © Christian Hedler

Vellmar – Das erste Saisonspiel für Aufsteiger TSV Vellmar in der Handball-Oberliga dürfte auch so etwas wie eine erste Standortbestimmung sein. Die Nordhessen treten heute um 19.30 Uhr in der Valentin-Ballmann-Halle beim Mitaufsteiger Tuspo Obernburg an.