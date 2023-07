SV Germania Fritzlar hat wieder einen Trainer

Freut sich auf seine Aufgabe in Fritzlar: Milan Cermak, hier noch zu Zeiten in Zierenberg zu sehen. © Joachim Hofmeister

Der SV Germania Fritzlar ist auf der durchaus schwierigen Suche nach einem neuen Handball-Trainer fündig geworden. Milan Cermak, zuletzt Spielertrainer beim Männer-Bezirksoberligisten HSG Zwehren/Kassel, übernimmt das Zepter von Lucky Cojocar, der nach fünfeinhalb Jahren seine Tätigkeit beim Drittliga-Absteiger beendet hatte.

Fritzlar – Steffen Schmude, Fritzlars Abteilungsleiter, sieht „viel Handballsachverstand“ bei dem ehemaligen Rückraumspieler, der mit der Aufgabe in der Oberliga Neuland im Frauen-Bereich betritt. Der Slowake machte sich bereits einen ersten Eindruck von seiner Mannschaft – beim 37:19-Testspielerfolg gegen den Oberliga-Aufsteiger HSG Twistetal sowie in ersten Gesprächen mit dem Team, in dem Rückraumspielerin Chantal Reimbold (Knie) derzeit kürzertreten muss.

„Eine vielversprechende Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen“, sieht Cermak, der 2012 aus der Slowakei nach Deutschland kam und mit seiner Frau und den beiden Kindern in Kassel lebt. Nach seinen Stationen als Spieler beim SVH Kassel, HSC Zierenberg und Zwehren/Kassel wird der 40-jährige B-Lizenz-Inhaber am 7. August mit Beginn der zweiten Vorbereitungsperiode in Fritzlar einsteigen. Beginnend im konditionellen Bereich, ehe es an den spielerischen Feinschliff für den Saisonstart am 9. September bei der HSG Weiterstadt/B./W. geht.

Domstadt-Cup ohne Domstädterinnen

Nach einem ersten Testspiel am 10. August (19.30 Uhr) gegen die HSG Plesse-Hardenberg steht dann auch schon der Domstadt-Cup (12./13. August) an. Die Zuschauer dürfen sich einmal mehr auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit den Erstligisten HSG Bensheim/Auerbach als Titelverteidiger, HSG Bad Wildungen Vipers, Buxtehuder SV, Sport-Union Neckarsulm, den Zweitligisten 1. FSV Mainz 05, Füchse Berlin und TuS Lintfort sowie den niederländischen Gästen HV Westfriesland SEW mit der Ex-Kirchhöferin Danique Boonkamp freuen. Gastgeber Fritzlar nimmt erstmals am eigenen Turnier direkt nicht teil, bestreitet aber in dessen Rahmen ein Testspiel gegen das Juniorteam des HV Westfriesland (Sa. 19 Uhr). (von Kornelia Wilhelm)