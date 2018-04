TG Rotenburg hat Baunatal zu Gast

Handball-Landesliga

+ © Thomas Walger Das Comeback nach langer Verletzungspause naht: Gut möglich, dass Florian Schmidt morgen im Heimspiel gegen Baunatal wieder das Tor der TG Rotenburg hüten wird. © Thomas Walger

Rotenburg. Ein Gegner kommt am Samstag zur TG Rotenburg in die Großsporthalle, an den sie beste Erinnerungen hat: die HSG Baunatal. Denn im letzten Spiel des vergangenen Jahres gewannen die Landesliga-Handballer der TGR bei der HSG 32:30 (15:16).