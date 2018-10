TG Rotenburg hat in Hünfeld den besseren Matchplan

Handball-Landesliga Männer

+ © Görlich Und rein damit: Der siebenfache TGR-Torschütze Simon Golkowski hat sich gegen Michael Klein durchgesetzt. Foto: Görlich © Görlich

Mit einem Tor Differenz enden in dieser Saison fast alle Spiele der Landesliga-Handballer der TG Rotenburg. Diesmal machte der Treffer von Spielmacher Jendrik Janotta in der Schlusssekunde den Unterschied. Das Team von Trainer Robert Nolte bejubelte am Samstagabend einen 30:29 (12:13)-Erfolg beim Hünfelder SV und brachte dem Oberliga-Absteiger die erste Saisonniederlage bei.