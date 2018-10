TG Rotenburg reist nach Twistetal

Rotenburg. Lieber wären die Landesliga-Handballer der TG Rotenburg am Sonntag mit 4:4 Punkten auf dem Konto zum Auswärtsspiel bei der HSG Twistetal gefahren.

Da sie am Mittwoch trotz einer starken Leistung gegen Spitzenreiter TSV Vellmar mit 26:27 den Kürzeren gezogen haben, sind es aber nur 3:5 Zähler.

Weil die Liga so ausgeglichen ist, wäre es beruhigend für die Rotenburger, sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Denn sich aus ihr wieder zu befreien, kann mühsam werden. Soll heißen: Nach Möglichkeit sollte die TGR etwas mitnehmen aus der Korbacher Kreissporthalle. Anwurf dort wird um 17 Uhr sein.

Vorteil Spielstärke

Ein Vorteil für die TGR ist sicherlich die Spielstätte. Die enge Halle in Mühlhausen, in der schon viele Gästeteams Federn gelassen haben, steht den Twistetalern diesmal nicht zur Verfügung. Die große Frage aber wird sein: Kann sich das Team von Trainer Robert Nolte schnell genug von dem Kraftakt am Mittwoch erholen?

Denn schnelle Beine werden Boze Balic und Co. brauchen, um bei den Twistetalern zu bestehen. Am Tabellenstand - die HSG ist mit 1:5 Punkten Vorletzter - will Nolte sie jedenfalls nicht messen. Er hat den kommenden Gegner unter die Lupe genommen. Sein Urteil: „Twistetal ist eine Mannschaft, die sich viel zutraut und auch eine sehr bewegliche 3:2:1-Abwehr spielen kann.“ Auch im Angriff hätten sie viel Bewegung und gute Übergänge zu bieten. „Die zeigen einen Hurra-Handball, mit dem sie schon mal schnell ein paar Tore vorlegen können“, sagt Robert Nolte. Darauf müsse sich sein Team einstellen. Es dürfe in so einer Phase auf keinen Fall die Köpfe hängen lassen.

An der guten Moral seiner Spieler hat der Coach allerdings keinerlei Zweifel. Die haben sie ja erst am Mittwoch gegen Vellmar wieder bewiesen.

Die HSG musste im Sommer den Abgang ihres Torjägers Wachs verkraften. Doch auch ohne ihn entwickele sie durchaus Zug zum Tor, sagt Robert Nolte.

Gegen die TG Rotenburg wollen die Twistetaler im vierten Anlauf ihren ersten Saisonsieg feiern. Das haben sie auf ihrer Homepage schon angekündigt. Wenn sich die TGR allerdings in Korbach mit der gleichen Leidenschaft wehrt wie gegen Vellmar, dann hat sie eine gute Chance, den Twistealern einen dicken Strich durch ihre Rechnung zu ziehen - so denn die Kräfte reichen.