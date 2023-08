Titelverteidiger Bayer Leverkusen ist der Favorit beim Heinrich Horn Gedächtnisturnier

Teilen

Mega-Talent: Leverkusens torgefährliche Rückraumspielerin Viola Leuchter © Eibner-Pressefoto

Sie machen das Dutzend voll: Die SG 09 Kirchhof veranstaltet am kommenden Wochenende zum 12. Mal das Heinrich Horn Gedächtnisturnier in der Melsunger Stadtsporthalle.

Kirchhof – Nach der Teampräsentation der Gastgeberinnen (heute ab 17.30 Uhr) und dem Eröffnungsspiel der SG 09 II gegen die HSG Plesse/Hardenberg (19 Uhr) kämpfen neben dem heimischen Zweitliga-Aufsteiger vier Erstligisten sowie drei Zweitligisten um den Turniersieg. Die Kirchhöferinnen treffen in der Gruppe A auf den Zweitliga-Kontrahenten SV Werder Bremen sowie auf die Bundesligisten HSG Bad Wildungen Vipers und Titelverteidiger TSV Bayer Leverkusen. In der Gruppe B spielen die Erstligisten BSV Sachsen Zwickau und HSG Solingen/Gräfrath sowie die Zweitliga-Vertreter Frisch Auf Göppingen und HC Rödertal.

SG 09 Kirchhof

„Als Rückkehrer in die 2. Liga haben wir die Lücke zum Teilnehmerfeld zwar etwas mehr geschlossen, gehen aber dennoch als Außenseiter ins Rennen“, sagt Trainer Martin Schwarzwald. Nach dem 35:26-Testspielerfolg gegen die HSG Bensheim/Auerbach II soll nun das eigene Turnier vorrangig der spielerischen Weiterentwicklung dienen und wichtige Erkenntnisse liefern. „Dennoch wollen wir uns ansprechend präsentieren und uns von unserer kämpferischen Seite zeigen“, betont der SG-Coach.

Mit dabei sind die Neuzugänge Nele Weyh und Dana Centini. Offen ist, ob die Spielberechtigung von der dritten Neuverpflichtung Wiktoria Zakrzewska (wir berichteten) bis zum Turnierbeginn vorliegt.

SV Werder Bremen

„Ein gestandener Zweitligist“ (Schwarzwald), bei dem Trainer Timm Dietrich das Zepter von Robert Nijdam an der Seitenlinie übernommen hat. Der A-Lizenz-Inhaber kann neben vier Neuzugängen auf ein eingespieltes Team bauen. Mit der Ex-Bad Wildungerin Vanessa Plümer, die per Zweitspielrecht für Kirchhof in der Saison 2021/22 auflief. Lediglich die Linksaußenposition musste nach den Abgängen von der zweiten Ex-Bad Wildungerin Alina Otto und Jenice Funke neu besetzt werden.

Nach sechs Jahren beim Buxtehuder SV wechselt mit Madita Probst eine aufstrebende Spielerin aus dem nordhessischen Nentershausen an die Weser, die das Handballspielen beim SV Reichensachsen und der TSG Dittershausen erlernte. Zusammen mit Emy Jane Hürkamp (Frankfurter HC) bildet die 21-Jährige das neue Gespann auf der Außenbahn.

HSG Bad Wildungen

Einen Umbruch hat der Turniersieger von 2013 zu bewältigen. Die Mannschaft von Trainerin Tessa Bremmer hat sechs Neuzugänge zu integrieren und die schmerzhaften Abgänge von Annika Ingenpaß, Jana Scheib, Verena Oßwald und Marieke Blase zu kompensieren. Mit Hannah Berk und Melina Hahn wagen zwei junge Akteurinnen den Sprung vom Drittliga-Absteiger SV Germania Fritzlar ins Vipers-Team.

Dazu gesellen sich als weitere Neuzugänge die Rückraumspielerinnen Jessie van der Ruit (VOC Amsterdam) und Norma Goldmann (LK Zug/Schweiz) sowie die Außen Farina Meyer (VfL Bad Schwartau) und Kreisläuferin Nele Wenzel (Kurpfalzbären). Auf „ein Spiel mit Derbycharakter“ freut sich einmal mehr Kirchhofs Trainer, nachdem sich seine Mannschaft bei der letztjährigen Turnierausgabe nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte noch mit 16:27 geschlagen geben musste.

TSV Bayer Leverkusen

Beim Titelverteidiger und Turniersieger von 2019 ist Michael Biegler auf die Trainerbank zurückgekehrt. Die Werkselfen setzen mit dem ehemaligen Frauen-Nationaltrainer und der Ex-Nationalspielerin Svenja Huber als Co-Trainerin auf ein neues Gespann an der Seitenlinie.

„Eine von vielen jungen Mannschaften in der Bundesliga“, sagt Martin Schwarzwald über seinen Ex-Verein, der zukünftig auf die Dienste der litauischen Nationalspielerin Zivile Jurgutyte verzichten muss. Die langjährige Stütze auf der Spielmacherposition beendete nach sieben Jahren bei den Werkselfen ihre Karriere.

Angeführt von Nationalspielerin Mareike Thomaier steht dem Biegler-Team nach der Verpflichtung von Ex-Viper und Nationalspielerin Ingenpaß zusammen mit Fem Boeters ein durchsetzungsstarkes Kreisläuferduo zur Verfügung. Zudem richten sie die Blicke auf die 19-Jährige Jung-Nationalspielerin Viola Leuchter mit Gardemaß von 1,85 m, die mit 153 Treffern zuletzt Vierte der Torschützenliste in der 1. Liga war. (von Kornelia Wilhelm)