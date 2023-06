Tom Wolf und Leon Stehl beim Vier-Nationen-Turnier dabei

Von: Ralf Ohm

Teilen

Erneut im Nationaltrikot: Melsungens Rechtsaußen Leon Stehl. © Verein

Es war ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Und was für eins! Am vergangenen Donnerstag feierte Tom Wolf beim 26:23 gegen FA Göppingen mit 16 Jahren seinen Einstand in der Bundesliga-Mannschaft der MT Melsungen - als jüngster MT-Debütant aller Zeiten und als einer der jüngsten im Oberhaus. Tags darauf wurde der talentierte Rückraumspieler 17 Jahre alt.

Melsungen - Damit sind die Wolfschen Festwochen aber noch keineswegs beendet. Sie werden in dieser Woche mit der Teilnahme am Vier-Nationen-Turnier der U 17 Nationalmannschaft, in dessen Aufgebot neben dem gebürtigen Mittelhessen (Homberg/Ohm) auch Mannschaftskamerad Leon Stehl berufen wurde, im Rahmen der Ruhr Games vom 9. bis 11. Juni in Duisburg fortgesetzt. Eine Art Mini-Olympiade, wo 19 Sportarten und ihre Talente eine Plattform finden, darunter auch der Jahrgang 2006/2007 des Deutschen Handball-Bundes.

Es dürften die Länderspiele Nummer vier (Freitag 17 Uhr gegen Frankreich), fünf (Sa. 16 Uhr gegen Polen) und sechs (So. 12 Uhr gegen Ungarn) für die beiden Spieler der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen werden. Ihr beiden ersten bestritten sie Anfang des Jahres bei zwei Kantersiegen (jeweils 40:19) gegen Polen und empfahlen sich durch gute Leistungen gleichzeitig für kommende Aufgaben. Am heutigen Dienstag ist in Langgöns noch ein Testspiel gegen Frankreich geplant.

„Ich bin voll motiviert“, sagt Tom Wolf vor der neuerlichen Bewährungsprobe. Der 1,97m große Schlaks, der im Team von Cheftrainer Jochen Beppler schon eine feste Größe ist. Im linken Rückraum und im Mittelblock, den er abwechselnd zusammen mit Bennet Strobel (JSG Balingen-Weilstetten) und Elias Ciudad Benitez (Rhein-Neckar Löwen) bildet.

Leon Stehl teilt sich die Rechtsaußenposition (noch) mit Julian Strößig (JANO Filder). Der 16-jährige Baunataler („Ich hab‘ richtig Bock auf das Turnier“) besticht durch seinen unbändigen Willen, aber auch durch seine Wurfvarianten. Und zusammen sind die beiden Melsunger immer für einen Kempa-Trick gut.

Tom Wolf © Verein