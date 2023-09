Torwart Herbst überragt bei Melsungens 25:20-Erfolg gegen Aurich

Von: Ralf Ohm

Überragend: MT-Torwart Jan Lasse Herbst ließ die Nordlichter mit über 50 Prozent gehaltner bälle verzweifeln. © Pressebilder Hahn

Die MT Melsungen ist in der 3. Liga angekommen. Hakte es zum Auftakt beim Mit-Aufsteiger MTV Großenheidorn noch, so gab sich die Bundesliga-Reserve bei ihrer Heimpremiere gegen den OHV Aurich keine Blöße. Zur Freude von Trainrer Arjan Haenen, der die Väter des 25:20 (12:12)-Sieges schnell ausgemacht hatte: „Unsere Abwehr mit einem überragenden Torwart Jan Lasse Herbst.“

Melsungen – Die ersten fünf Minuten Minuten prägte indes Tom Wolf. Vier Würfe, vier Tore - so lautete die furiose Startbilanz des Melsunger Rückraumspielers, der seiner Mannschaft eine 5:2-Führung fast im Alleingang bescherte. Dann verkürzte Rostyvlas Polishchuk, dann musste das Tornetz repariert werden, dann tauten die Gäste auf, dann war die Partie ausgeglichen, dann wurd‘s Zeit, dass auch andere MTer trafen.

Der Aufsteiger nahm die Herausforderung an. Gegen zwei Riesen im Mittelblock der gegnerischen 6:0-Deckung (Hertlein/Wendtland), gegen einen OHV-Torwart (Edgars Kuksa), der sich stetig steigerte, gegen einen immer treffsicheren Rückraumspieler Polishchuk. All das focht Jan Waldgenbach nicht an. Der Linkshänder traf zum 7:6 (10.) und glänzte mit klugen Anspielen. Ebenso wenig Leon Stehl, der über Rechtsaußen nichts liegen ließ. Und Manuel Hörr war nach seiner Einwechslung gleich voll da, traf zum 10:8 (19.).

Dann drohte dem Gastgeber Ungemach. Aurichs Linksaußen Fujita explodierte, erzielte drei Treffer zu einem Auricher 4:0-Lauf (23.). Torwart Herbst verhinderte Schlimmeres und Junioren-Nationalspieler Stehl beendete die achtminütige Torflaute seiner Mannschaft (26.). Die sich prompt wieder fing und durch Hörrs verwandelten Siebenmeter mit einem 12:12 in die Pause gehen konnte.

Nach dem Wechsel setzte Jan Lasse Herbst noch einen drauf. Mit fünf Paraden in fünf Minuten, die seine Vorderleute zu einer 15:12-Führung veredeln konnten. Das gab Sicherheit. Für Anspiele auf Lasse Ohl, der sich am Kreis immer öfter kraftvoll und artistisch durchsetzen konnte, der 6:0-Deckung, die mit Ballgewinnen das eigene Umschaltspiel anschob.

Spätestens nach Ohls Treffer zum 17:12 (37.) galt es das hart Erarbeitete zu verwalten. Auch das gelang. Bisweilen kunstvoll wie bei Beekmanns Kempa-Tor nach Weiß-Anspiel zum 19:13 (38.). Oder kämpferisch. Denn nachdem Schlussmann Herbst seinen Kasten phasenweise zugenagelt hatte, nahmen ihm nun seine Vorderleute die meiste Arbeit ab. Hilfreich natürlich, dass die Nordlichter nach guter erster Hälfte jegliches Aufbäumen vermissen ließen. Was den letztlich souveränen Heimsieg aber nicht trübte.

Und schon gar nicht die Herbst-Quote. Über 50 Prozent gehaltener Bälle, die der Gefeierte fast schon unterkühlt kommentierte: „Es hat gepasst heute.“ Und wie!