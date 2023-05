Trainer Lucky Cojocar macht Schluss: SV Germania Fritzlar muss neuen Trainer suchen

Von: Sebastian Schmidt

Mach’s gut, Domstadt: Lucky Cojocar hört nach fünfeinhalb Jahren als Trainer des Handball-Drittligisten SV Germania Fritzlar auf. © Pressebilder Hahn

Nach 96 Pflichtspielen kommt das Aus: Lucky Cojocar hat einen Schlussstrich gezogen und hört nach fünfeinhalb Jahren als Trainer des Handball-Drittligisten SV Germania Fritzlar auf.

Fritzlar – „Es ist eine Entscheidung unabhängig von der Liga“, betont der A-Lizenz-Inhaber, der nicht abwarten will, ob die Domstädterinnen noch mit zwei blauen Augen davonkommen und auch in der Saison 2023/24 noch in der 3. Liga spielen dürfen. Oder – was wahrscheinlicher ist – nach 19 Jahren als Drittligist, dem neunten Platz in der West-Staffel und dem dritten Rang in der Abstiegsrunde der Tabellenneunten den bitteren Gang zurück in die Oberliga antreten müssen.

Der gebürtige Rumäne, seit 2006 als Trainer in Deutschland tätig, war mit siebeneinhalb Jahren am längsten für die HSG Kleenheim tätig. Die führte er 2016 in die 2. Liga. Zumindest sportlich wäre dies auch in der Domstadt denkbar gewesen, denn 2020 wurde die Germania zum zweiten Mal nach 2016 Drittliga-Meister. Die Medaille dazu hat er gerade wieder in einer Schublade in der Schule in Neu-Anspach gefunden.

Trainer lebt im Hochtaunuskreis

Neu-Anspach? Dort – 150 Kilometer entfernt im Hochtaunuskreis – lebt der Diplom-Sportlehrer und pendelte seit seinem Amtsantritt im Januar 2018 als Nachfolger von Viktoria Marquardt zum Training und zu den Spielen. „Die Fahrerei ist nicht zu unterschätzen. Doch wenn alles stimmt, guckst Du nicht auf den Tacho“, betont der frühere A-Nationalspieler.

Die vergeudete Zeit im Auto ist indes nur ein Grund, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Zur Wahrheit gehört auch die (fehlende) Perspektive. Auch wenn er ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem bisherigen Vorsitzenden Klaus-Peter Hauser sowie dem Sportlichen Leiter Steffen Schmude lobt.

Weil sich der Handball-Lehrer eingestehen muss, dass der aktuelle Kader zu sehr auf Kante genäht war. Dass sie es in Fritzlar trotz Domstadt-Cup nicht geschafft haben, ein Netzwerk aufzubauen, um hoffnungsvolle Spielerinnen in die Kaiserstadt zu locken. Dass trotz diverser Handball-Camps keine durchlässige Jugendarbeit geleistet wird, wie sie etwa Nachbar SG 09 Kirchhof zu bieten hat. „Ich habe vier Jahre lang keinen Urlaub gemacht und würde etwa gerne mal wieder in meine Heimat nach Hermannstadt reisen. Was ich als Nächstes mache, werde ich in Ruhe mit meiner Familie besprechen“, erklärt Cojocar.

Kürzere Pause für die Mannschaften

In Fritzlar sind sie derweil bestrebt, dessen Nachfolge zu regeln. „Lucky hat viele junge Spielerinnen bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und zu Drittliga-Spielerinnen ausgebildet. Das wird jetzt eine Nummer für uns“, sagt der Sportliche Leiter Schmude, der mit dem neuen 1. Vorsitzenden Markus Heppe eine Entscheidung bereits getroffen hat: Die Pause für die 1. und 2. Mannschaft soll trotz wahrscheinlichem Doppelabstiegs nicht lang ausfallen. Teamgeist und Verbesserung der Basisausdauer sind hier die Stichwörter.

Neben Cojocar muss die Germania wie berichtet ohne Hannah Berk (in die Bundesliga), Maria Kiwa, Anne Kühlborn (beide Pause) und Paulina Kauffeld (HSG Baunatal) planen. Offen ist laut Schmude noch die Zukunft von Melina Hahn und Luisa Krüger. Ligaunabhängig an Bord bleiben die Torhüterinnen Lea Gürbig und Paula Küllmer sowie die Feldspielerinnen Lena Dietrich, Chantal Reimbold, Xenia Ahrend, Laura Stockschläder und Laura Israel. Zudem rückt die 17-Jährige Antonia Icke aus der zweiten Mannschaft auf. (von Sebastian Schmidt)