Trainingslager im Hotel Kloster Haydau und zwei Tests in Melsungen für SG 09 Kirchhof

Von: Sebastian Schmidt

Mit Kirchhof im Trainingslager: Anamarija Boras (r., hier zu sehen gegen Bremens Lara Niemann beim Heinrich Horn Gedächtnisturnier). © Richard Kasiewicz

Dem Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier folgt ein weiterer Höhepunkt in der Vorbereitung der SG 09 Kirchhof: Der heimische Handball-Zweitligist macht sich in Kombination Hotel Kloster Haydau und Stadtsporthalle Melsungen weiter fit für die kommende Spielzeit.

Kirchhof – Das viertägige Trainingslager in der Heimat bietet den Fans der Löwinnen die Chance, binnen 24 Stunden zwei Testspiele anzuschauen. Zwei Drittligisten kommen zu Freundschaftsspielen. Zwar fiel kurzfristig der für Freitag angesetzte Vergleich mit dem TuS Bielefeld/Jöllenbeck aus. Doch dafür kommen die TSG Leihgestern als hessischer Oberliga-Meister (Sa. 16 Uhr) und die HSG Rodgau Nieder-Roden (So. 17 Uhr) in die Stadtsporthalle Melsungen), die beide in der 3. Liga Süd-West spielen werden.

Offen ist, ob Neuzugang Wiktoria Zakrewska (noch liegt keine Spielberechtigung vor) ihren Einstand feiern kann. Sicher fehlt weiter Agustina Jaén Loro (Muskelfaserriss).