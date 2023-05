Bad Wildungen: Trickdieb stiehlt 300 Euro aus Kasse eines Supermarktes

Ein bislang unbekannter Trickbetrüger hat am 25. Mai in einem Supermarkt in der Bad Wildunger Itzelstraße mit der sogenannten Wechselfalle bei einer Angestellten 300 Euro ergaunert.

Bad Wildungen – Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Unbekannte zwischen 17 und 18 Uhr in dem Geschäft. An der Kasse fragte er eine Angestellte, ob sie ihm 600 Euro wechseln könne. Die Angestellte lehnte den Wechselwunsch ab und wurde dann von ihm in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt. Dies nutzte der Trickdieb aus und entwendete 300 Euro aus der Kasse.

Bei der Anzeigenerstattung beschrieb die Angestellte den Täter als etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, etwa 1,70 Meter groß mit untersetzter Figur. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und südosteuropäisch aussehen. Hinweise an die Wildunger Polizei unter Tel. 05621/70900. red