TSV Vellmar steht vor Heimpremiere gegen den Topfavoriten

Handball-Oberliga

+ © Andreas Fischer Wurfposition: Niklas Willrich (Mitte), hier noch im Trikot des GSV Baunatal, muss mit dem TSV Vellmar am Sonntag gegen Bruchköbel antreten. © Andreas Fischer

Vellmar – Nach dem 16:26 in Obernburg erwartet der TSV Vellmar in der Handball-Oberliga am Sonntag um 18 Uhr in der Großsporthalle nun den Drittliga-Absteiger SG Bruchköbel.