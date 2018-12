Überraschungscoup der HSG Werra WHO

Endlich durften sie mal wieder jubeln: Nach dem Aufstieg hatten die WHO-Keeper Simon Oetzel (links) und Kevin Schottmann (rechts) kaum einmal Anlass zur Freude. Mit 437 kassierte ihre HSG die meisten Gegentreffer in der Landesliga. Doch Schottmann sorgte in Dörnhagen dafür, dass er und seine Mannschaft etwas zu feiern hatten. Sollte es noch klappen mit dem Klassenerhalt, dann hätten sich die Werrataler neue Trikots verdient. Der Nichtabstieg wäre höher einzustufen als der Titel in der Bezirksoberliga. Archivfoto: Eyert/nh

© Friedhelm Eyert