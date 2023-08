TG Münden: Im Training soll es mehr zur Sache gehen

Von: Manuel Brandenstein

Traineransprache: Hazim Prezic (schwarzes Oberteil) hat klare Vorstellungen davon, wie sich das Spiel der TG Münden weiter entwickeln soll. Auch für die kommende Saison hat er sich mit seinem Team viel vorgenommen. Archiv: Per Schröter © Per Schröter

Erst seit einer Woche ist TG Mündens Chef-Trainer Hazim Prezic gemeinsam mit der Mannschaft wieder im Training. Und diese Woche hatte es schon in sich.

Hann. Münden – Über die Laufeinheiten vor dem eigentlichen Training freute sich wohl kein TG-Spieler. Im HNA-Gespräch äußerte sich Hazim Prezic zum Team und den Zielen.

Eines ist klar: Der heimische Handball-Verbandsligist will sich nach dem ersten wirklich erfolgreichen Jahr nach längerer Durststrecke keineswegs ausruhen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Mannschaft noch steigern kann“, sagte Hazim Prezic nach dem ersten Testspiel gegen Oberligist Duderstadt (24:31). Für ihn stellt das Erreichen des siebten Tabellenplatzes das Minimalziel dar. Mit dieser Position würde sich die TG für die Oberliga qualifizieren, denn es gibt eine Ligenreform (Hinweis: In der Oberliga reicht ein Platz unter den besten sechs für die Quali zur neuen Regionalliga). „Um das Ziel zu erreichen, müssen wir aber unsere Hausaufgaben machen und von großen Verletzungen verschont bleiben“, so Prezic weiter. Der erfahrene Trainer habe sich über den Fleiß seiner Spieler während der individuellen Vorbereitungsphase im Juli gefreut. „Wo wir noch arbeiten müssen, sind die kurzen Sprints und die schnellen Belastungen für die Gelenke.“

Der Trainer hat seiner Mannschaft auch klargemacht, dass es im Training Änderungen geben werde. So wünscht er sich in den Übungseinheiten eine größere Aggressivität, um den Unterschied und damit die Umstellung jedes einzelnen Spielers zu den Punktspielen zu verkleinern. Des Weiteren soll die Deckung variabler werden. Prezic hat deshalb bereits damit begonnen, die Grundlagen für eine offensivere Deckungsvariante (3-2-1-System) zu erarbeiten. „Wenn wir das beherrschen, sind wir in der Lage, noch schneller auf Angriff umzuschalten“, ist sich Prezic sicher. Bislang musste er vornehmlich auf eine althergebrachte 6-0-Formation setzen. Prezic möchte die Entwicklung der Mannschaft fortsetzen und hat auch den Nachwuchs im Auge: Gleich drei Jugendspieler der JSG Münden/Volkmarshausen wurden zum Training eingeladen. Zum neuen Kader sagt Prezic: „Wir haben durch die Zugänge deutlich mehr gleichwertige Alternativen. Damit wollen wir den Level während eines Spiels immer gleich hoch halten und können zudem für Überraschungen sorgen.“

Zu den nächsten Vorbereitungsspielen: Die TG, die aufgrund von Hallensperrungen in dieser Woche in Dransfeld trainiert, testet am Samstag beim Landesligisten MTV Rosdorf (Heimrecht getauscht; 18.30 Uhr). Am 15. August in Kassel-Bettenhausen bei Matthias Linkes Landesligist (20 Uhr). (Manuel Brandenstein)