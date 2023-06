TG Münden: Emotionales Saisonfinale

Von: Per Schröter

Auf ein tolles Saisonfinale: Spieler und Trainer der TG stoßen nach dem Sieg gegen die SG Börde an. © Per Schröter

Einen schöneren Saisonabschluss hätten sich die Verbandsliga-Handballer der TG Münden gar nicht ausmalen können.

Hann. Münden – Dabei war der stark herausgespielte 34:32-Sieg über den frisch gebackenen Meister SG Börde Handball (wir berichteten) die Sahne auf der Torte.

„Das war die Krönung einer insgesamt richtig guten Saison“, strahlte Trainer Hazim Prezic, der in der Schlussphase vor Freude wie ein Derwisch an der Seitenlinie auf und ab getanzt war. Nach dem Schlusspfiff war es richtig emotional geworden, als in die Jubelgesänge der hellauf begeisterten Fans hinein alle aus dem TG-Tross ihren scheidenden Kreisspieler Marc Imberger noch einmal herzen wollten. „Immi“, der es sich nicht hatte nehmen lassen, trotz kürzlich erst überstandener Leistenoperation noch einmal das Trikot überzustreifen und sich ein letztes Mal voll für die Mündener reinzuhauen, konnte seine Rührung kaum verbergen. „Es ist sehr schade, dass er uns verlässt“, betonte Hazim Prezic, „auf Immi konnte man sich immer verlassen und er ist mit seiner tollen Einstellung immer ein Vorbild für die jüngeren Spieler gewesen.“

Einen besonderen Augenblick erlebte die Gymnasiumshalle, als sich Spieler und Fans der SG Börde versammelten, um auf ihren Titelgewinn ein Lied anzustimmen und ein gemeinsames Foto zu machen. Mitten in ihren eigenen Freudentaumel wendeten sich alle Mündener Spieler und Betreuer den Gästen zu und spendeten ihnen herzlichen Applaus. „Sie waren in dieser Saison einfach die beste Mannschaft und haben sich sowohl den Titel als auch den Respekt redlich verdient“, meinte Hazim Prezic.

Ausblick: Das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison findet am 12. August gegen Duderstadt statt. (Per Schröter)